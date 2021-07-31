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عبدالرحمن الجماز : الهلال سيرفض المشاركة في البطولة العربية بسبب الترشيح

منذ 5 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الثوار هم من قطع اصابع يده اليمنى لانه كان يهددهم بها مثل ما كان ابوه يقول عن الثوار انهم جرذان ولكن مسكوه مثل الجرذي...
ابو عمار
الله يوفقهن

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