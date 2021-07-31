أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫45053، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22469
- الدولار: 3٫75035، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26664
- درهم إماراتي: 1٫02100، مقابل الريال الواحد 0٫97943
- ريال يمني: 0٫01500، مقابل الريال الواحد 66٫68716
- دينار أردني: 5٫28970، مقابل الريال الواحد 0٫18905
- دينار كويتي: 12٫47847 مقابل الريال الواحد 0٫08011
- دينار بحريني: 9٫94578، مقابل الريال الواحد 0٫10055
- الريال القطري: 1٫03003، مقابل الريال الواحد 0٫97084
-الدرهم المغربي: 0٫42204 مقابل الريال الواحد 2٫37189
- الجنيه المصري: 0٫23872، مقابل الريال الواحد 4٫18893