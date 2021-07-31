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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 38 دقيقة
1141
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4٫45053، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22469

- الدولار: 3٫75035، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26664

- درهم إماراتي: 1٫02100، مقابل الريال الواحد 0٫97943

- ريال يمني: 0٫01500، مقابل الريال الواحد 66٫68716

- دينار أردني: 5٫28970، مقابل الريال الواحد 0٫18905

- دينار كويتي: 12٫47847 مقابل الريال الواحد 0٫08011

- دينار بحريني: 9٫94578، مقابل الريال الواحد 0٫10055

- الريال القطري: 1٫03003، مقابل الريال الواحد 0٫97084

-الدرهم المغربي: 0٫42204 مقابل الريال الواحد 2٫37189

- الجنيه المصري: 0٫23872، مقابل الريال الواحد 4٫18893

الدولار
الريال
أسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الثوار هم من قطع اصابع يده اليمنى لانه كان يهددهم بها مثل ما كان ابوه يقول عن الثوار انهم جرذان ولكن مسكوه مثل الجرذي...
ابو عمار
الله يوفقهن

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