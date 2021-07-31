شركة نسما القابضة توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 3 وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى "منسق الترجمة والتخليص الجمركي"؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها "نما للشحن" في محافظة الخبر.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين وغير السعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت الشركة، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع شركة نسما القابضة.