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القبض على 4 أشخاص للسطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ووثائق رسمية بجازان

منذ 55 دقيقة
1245
القبض على 4 أشخاص للسطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ووثائق رسمية بجازان

جيزان (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص، مقيمان ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

جازان
سرقة
الشرطة
السطو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الطفله اعطت الشنطه لشخص وهو بالتالي اعطاها لشرطة المطار وبالتالي شرطة المطار يعرفون هذا الشخص وقد يكون له علاقه بالطفله وبالتالي تستطيع الوصول اليها...
ابو عمار
المفروض انها توقفت وطلبت طبيبه تفحص الفتاه هل فعلا قد ماتت حقا ام انها في غيبوبه وخصوصا انها واجهن صعوبه في خلع ملابسها وهذا...
ابو عمار
فعلا هؤلاء الاطفال يتم استغلالهم من قبل بعض العصابات ونجدهم دائما عند الاشاره في فترة الضهيره وبعضهم يطلب الماء قبل الفلوس
ابو عمار
قلة العقل مصيبه
TT
لاتعيبون ف اللاعب هو ابدع وقدم ماعنده في وقته وجا زمن غيره

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