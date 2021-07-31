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شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 59 دقيقة
1296
شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كيميائي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، مشغل أول معدات: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة معادن.

وظائف
شركة معادن
رأس الخير

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الطفله اعطت الشنطه لشخص وهو بالتالي اعطاها لشرطة المطار وبالتالي شرطة المطار يعرفون هذا الشخص وقد يكون له علاقه بالطفله وبالتالي تستطيع الوصول اليها...
ابو عمار
المفروض انها توقفت وطلبت طبيبه تفحص الفتاه هل فعلا قد ماتت حقا ام انها في غيبوبه وخصوصا انها واجهن صعوبه في خلع ملابسها وهذا...
ابو عمار
فعلا هؤلاء الاطفال يتم استغلالهم من قبل بعض العصابات ونجدهم دائما عند الاشاره في فترة الضهيره وبعضهم يطلب الماء قبل الفلوس
ابو عمار
قلة العقل مصيبه
TT
لاتعيبون ف اللاعب هو ابدع وقدم ماعنده في وقته وجا زمن غيره

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