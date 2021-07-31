شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كيميائي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، مشغل أول معدات: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.
وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة معادن.