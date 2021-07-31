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شركة الفنار توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

منذ 37 دقيقة
1249
شركة الفنار توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الفنار المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الاتصالات البوابية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة، مهندس الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة السلامة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول إلى موقع شركة الفنار.

وظائف
الرياض
شركة الفنار

التعليقات

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أحدث التعليقات

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لاتعيبون ف اللاعب هو ابدع وقدم ماعنده في وقته وجا زمن غيره
ابو عمر
لم يكن يوما يملك مواصفات اللاعب الموهوب الناجح لا مهارات ولا فكر كروي لا موهبة ولاحضور ولاذكاء لا يمكن يتطور ويستمر
سارة
يمكن البنت بغيبوبة وماكانت ميتة!
تخبط بالتصاريح
اكيد يبي يصيبهم في السنه المقبله ياسعادة الاستشاري لان التطعيم يعطي مناعه لمدة ٦ شهور هذا كلام الشركات المصنعه لا اذا انت مصنعه وحنى...
بلبل البحر
لا هروب من المكتوب

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