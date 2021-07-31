شركة الفنار توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الفنار المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الاتصالات البوابية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة، مهندس الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة السلامة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول إلى موقع شركة الفنار.