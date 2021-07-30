نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف الحوثيين لسفينة تجارية سعودية

منذ 17 دقيقة
1144
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف الحوثيين لسفينة تجارية سعودية

تونس (صدى):
أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية، وحاولت من خلالها الاعتداء على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة مفخخة جنوب البحر الأحمر.

وقالت في بيان أصدرته من مقرها في تونس أمس، إنها إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران التي لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومرافقها الحيوية فقط بل حركة الملاحة الدولية وأمنها وحرية التجارة العالمية في البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي والسلام والأمن الدوليين، في تحد سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار، فإنها تجدد وقوفها الكامل مع المملكة إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية ومساندتها المطلقة للإجراءات كافة التي تقوم بها للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها ومرافقها الحيوية وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.

المملكة
الحوثيون
مجلس وزراء الداخلية العرب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Alanhon
[url=http://genericivermectin.com/]ivermectin 3mg tablets[/url]
بلبل البحر
خل الاستعراض ينفعك
سعيد الهلالي
فعلا مرعبنا وهو لقم بالخمسة رايح جاي من الزعيم.
عبدالله
مبروك مبروك مبروك يابو سليمان الله يوفقك و يسعدك
ابو محمد 😎 ✍️
يارب عفوك وعافيتك وسترك وحماك احم بلدنا يارب العالمين .. آمين ..

أخر الأخبار

الأمن العام: ‏استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر (فيديو)
الأمن العام: ‏استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر (فيديو)
منذ دقيقتين 1040
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف الحوثيين لسفينة تجارية سعودية
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف الحوثيين لسفينة تجارية سعودية
منذ 17 دقيقة 1144
بالصور.. إغلاق مطعم واستبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية بحفر الباطن
بالصور.. إغلاق مطعم واستبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية بحفر الباطن
منذ 37 دقيقة 1226
انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش بمشاركة المملكة
انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش بمشاركة المملكة
منذ 44 دقيقة 1213
سقوط صاروخ داخل شركة مصافي الشمال في بيجي بالعراق
سقوط صاروخ داخل شركة مصافي الشمال في بيجي بالعراق
منذ 58 دقيقة 1279
بالفيديو.. زيادة أسعار حاويات نقل البضائع عالميا لأكثر من 30 ألف ريال
بالفيديو.. زيادة أسعار حاويات نقل البضائع عالميا لأكثر من 30 ألف ريال
منذ ساعة 1444
الصحة العالمية تدعو للتعامل مع المتحورة دلتا بأكثر جهد للحد من ارتفاع أعداد المصابين
الصحة العالمية تدعو للتعامل مع المتحورة دلتا بأكثر جهد للحد من ارتفاع أعداد المصابين
منذ ساعة 1416
أعراض الإصابة بالماء الأبيض على العين
أعراض الإصابة بالماء الأبيض على العين
منذ ساعتين 1720
فوائد صحية مذهلة يقدم مشروب الكركديه للجسم
فوائد صحية مذهلة يقدم مشروب الكركديه للجسم
منذ ساعتين 1942
برشلونة يقترب من تجديد عقد ميسي الأسبوع القادم  
برشلونة يقترب من تجديد عقد ميسي الأسبوع القادم  
منذ ساعتين 1361