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انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش بمشاركة المملكة

منذ 44 دقيقة
1213
انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش بمشاركة المملكة

القاهرة (صدى):
انطلقت في القاهرة أمس فعاليات البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش (بالم هيلز)، للناشئين والناشئات وستالايت رجال وسيدات، بمشاركة 510 لاعبين ولاعبات، يمثلون منتخبات 12 دولة من بينهم منتخب المملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة التى تعقد حتى 4 أغسطس المقبل بنظام المجموعات، بحيث يكون هناك أربعة أو خمسة لاعبين ولاعبات في كل مجموعة، وسيُصعد أول كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بنظام المغلوب.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للإسكواش المستشار أحمد مدين، أن الاتحاد العربي والمصري استحدثا نظاماً جديداً يضمن منافسة جميع المشاركين في البطولة؛ من أجل الحصول على المراكز الأولى أو لتحسين التصنيف، موضحاً أن البطولة تعد أكبر تجمع دولي في تاريخ الاتحاد العربي.

القاهرة
المملكة
الإسكواش
بالم هيلز

التعليقات

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أحدث التعليقات

Alanhon
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بلبل البحر
خل الاستعراض ينفعك
سعيد الهلالي
فعلا مرعبنا وهو لقم بالخمسة رايح جاي من الزعيم.
عبدالله
مبروك مبروك مبروك يابو سليمان الله يوفقك و يسعدك
ابو محمد 😎 ✍️
يارب عفوك وعافيتك وسترك وحماك احم بلدنا يارب العالمين .. آمين ..

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