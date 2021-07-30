انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش بمشاركة المملكة

القاهرة (صدى):
انطلقت في القاهرة أمس فعاليات البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش (بالم هيلز)، للناشئين والناشئات وستالايت رجال وسيدات، بمشاركة 510 لاعبين ولاعبات، يمثلون منتخبات 12 دولة من بينهم منتخب المملكة العربية السعودية.
وتقام البطولة التى تعقد حتى 4 أغسطس المقبل بنظام المجموعات، بحيث يكون هناك أربعة أو خمسة لاعبين ولاعبات في كل مجموعة، وسيُصعد أول كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بنظام المغلوب.
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للإسكواش المستشار أحمد مدين، أن الاتحاد العربي والمصري استحدثا نظاماً جديداً يضمن منافسة جميع المشاركين في البطولة؛ من أجل الحصول على المراكز الأولى أو لتحسين التصنيف، موضحاً أن البطولة تعد أكبر تجمع دولي في تاريخ الاتحاد العربي.