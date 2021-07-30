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بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها

منذ يوم
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بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها

علي القحطاني (صدى):
روت المواطنة "تغريد بخاري" قصة عمله في غسيل الأموات لقرابة 22 عاما، مضيفة أنها حلمت منذ الصغر أن تعمل في هذا المجال، وبالفعل حققت ذلك.

وذكرت تغريد أنها في إحدى المرات حزنت لأنها لم تنفذ دون قصد وصيتة فتاة ميتة في العشرينات من العمر، مضيفة أن هذه الفتاة كانت مريضة وطلبت من أمها أن تتولى عملية تغسيلها حين موتها، وعندما ذهبت أمها للمنزل لإحضار ملابس لابنتها توفت الأخيرة، فسارع الأب في الاتصال بها، وطلب منها سرعة تغسيلها قبل حلول صلاة العشاء.

وأضافت أنها استجابت لطبله، وعندما ذهبت لتغسيلها حدث معها أشياء غريبة، حيث وجدت صعوبة كبيرة في تجريد الميتة من ملابسها، أو حتى تحريك أطرافها، كما وجدت الدموع تنزل مع عيون الفتاة الميتة، وكلما حاولت مسحها كانت الدموع تنهمر مرة أخرى، ما دفعها للاستعانة بزميلة لها، وحدث معهما نفس الشيء، وتمكنوا في النهاية من تغسيله.

وأشارت إلى أن والدة الفتاة الميتة حضرت بعد ذلك، وصرخت عندما علمت أنهم قاموا بتغسيلها، فحاولت تهدئتها، وصارت الأم تبكي والميتة تبكي ايضا، وعندما هدأت الأم توقفت الابنة عن البكاء، مضيفة أنها تمنت من الله أن يسامحها لأنها لم تتمكن من تنفيذ وصية الفتاة، مضيفة أن ما يقال عن سوء وحسن الخاتمة يعد صحيح.

وأضافت أنها بدأت عملها بشكل تطوعي ومجاني، وبعد ذلك بدأت تأخذ أجر رمزي بقيمة 100 ريال، بعدما أصبحت أم ولديها طفلين تتولى رعايتهما بنفسها.

ووصفت المغسلة بأنها بيتها الثاني، وأنها تشعر بالراحة والسعادة فيه، مؤكدة أنها تعرضت للعديد من الانتقادات من قبلها أهلها لدرجة جعلتهم أحيانا يرفضون الجلوس أو الخروج معها، وذلك بحسب حديثها بقناة mbc.

وتابعت :"أنا منبوذة، وبعض جيراني تشاءموا مني، وقالوا لي لا تدخلوا بيوتنا معتقدين أن دخولي سيسبب إصابة أطفالهم بأمراض".

وأكد أنها امرأة طبيعية وأن مُغسلة الموتى إنسانة لذلك يجب على الجميع أن يحسنوا معاملتها ومعاملة أي امرأة تعمل في هذا المجال.

حسن الخاتمة
سوء الخاتمة
ميتة
تغريد بخاري
غسيل الأموات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131426
منذ يوم
جزاكي الله خير وعظم اجرك .. آمين ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8303
منذ يوم
لا اصدقها ولا اكذبها
والقصه مالها داعي تعرض
سارة
سارة عدد التعليقات : 59
منذ 23 ساعة
يمكن البنت بغيبوبة وماكانت ميتة!
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52061
منذ 21 ساعة
المفروض انها توقفت وطلبت طبيبه تفحص الفتاه هل فعلا قد ماتت حقا ام انها في غيبوبه وخصوصا انها واجهن صعوبه في خلع ملابسها وهذا يعني ان الفتاه مازالت في قيد الحياه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66810
منذ 14 ساعة
بصراحة اهنيي الأخت تغريد على عملها ومأجورة على صبرها،،
بالنسبه لتعليقات الزملاء قبلي
قد تكون الفتاة متوفيه ونزول الدموع ظاهره تحدث بعض الأحيان عند بعض المتوفين
مع العلم انه حتى بعد الوفاه في خلايا في جسم الإنسان تستمر بالنمو مثل الشعر وأشياء أخرى
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66810
منذ 14 ساعة
وقد تكون الدموع منحبسه فيها وبعد الوفاه نزلت طبيعي جدآ
مثلها مثل أي شي منحبس في جسم المتوفي ويخرج أثناء فترة الغسيل
أم معاذ
أم معاذ عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
أسأل الله - جل في علاه - أن يرحم المتوفاة ويلهم اهلها الصبر والسلوان ويجزي الأخت خير الجزاء وأعظمه .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تزرفلونه لبلاد وهو مخصي ,,
عصام العامر
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ابو محمد 😎 ✍️
يعني تبي يسمونك رجل الكهف .. .. خلاص ابشر ولا يهمك كتبوا اسمك من الكهفيين ..

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