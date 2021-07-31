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كاريلي يحسم مصير "هزازي" مع الاتحاد (فيديو)

منذ 23 ساعة
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كاريلي يحسم مصير "هزازي" مع الاتحاد (فيديو)

نواف السالم (صدى):
نفى الصحفي الرياضي، منار شاهين، حقيقة تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب"نايف هزازي"، مضيفا أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، فابيو كاريلي، رفض ذلك.

ولفت إلى أن مسكر الاتحاد يسير حاليًا بشكل جيد، وانضم له يوم أمس حارس الجديد، أسامة المرمش، لافتا إلى أن الفريق يحتاج لمدافع مهاجم صريح، وذلك بحسب ما ذكره بقناة mbc.

وأكد أن النادي حاليًا قادر على إتمام 3 تعاقدت لكنه يركز على سداد الالتزامات المالية التي عليه لصالح الأندية من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتجنب خصم 15 نقطة منه في الموسم الرياضي الجديد.

وأضاف أن النادي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد إلا أن السيولة المالية وعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية تقف عائقا أمام ذلك.

الاتحاد
نايف هزازي
كرة القدم
نادي الاتحاد
فابيو كاريلي

التعليقات

انا
انا عدد التعليقات : 24
منذ 22 ساعة
انا اشوف هزازي لو يشارك مع الوحدة او نادي جدة افضل له حتى يثبت وجوده وبعدها تجيه العروض
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3801
منذ 21 ساعة
انتهى الله يرحم حالنا وحاله .. وهل يعتقد بانه ممكن احد ياخذه ولا حتى فرق الدرجة الثانية ماهم ماخذينه . الكورة ما يبي له انقطاع نهائيا . هذا بعض اللاعبين انقطعوا غصب عنهم باسباب اصابات علاجها يستغرق وقت طويل ولكن ما عاد صاروا يعرفون يلعبون مثل قبل.✋
ahmadidakheel
ahmadidakheel عدد التعليقات : 2
منذ 19 ساعة
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
ahmadidakheel عدد التعليقات : 2
منذ 19 ساعة
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
زائر
زائر عدد التعليقات : 3557
منذ 19 ساعة
لو بقي مع الاتحاد كان الي الان مبدع لكن الانديه مايستمر معهم
ابو جميلة
ابو جميلة عدد التعليقات : 3
منذ 18 ساعة
والله من يوم شفته يطلب من البلوي سيارة ماركة....غسلت يدي وقلت الخلا يا هزازي
ابو جميلة
ابو جميلة عدد التعليقات : 3
منذ 18 ساعة
الخلا يا هزازي.من خرج من داره(الاتحاد)


قل مقداره.
ابو عمر
ابو عمر عدد التعليقات : 7
منذ 13 ساعة
لم يكن يوما يملك مواصفات اللاعب الموهوب الناجح لا مهارات ولا فكر كروي لا موهبة ولاحضور ولاذكاء لا يمكن يتطور ويستمر
TT
TT عدد التعليقات : 2
منذ 13 ساعة
لاتعيبون ف اللاعب هو ابدع وقدم ماعنده في وقته وجا زمن غيره
Sami
Sami عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
ععمرة ٣٨ سنة ماينفع برال
ابونوران
ابونوران عدد التعليقات : 28
منذ 10 ساعات
انا اشوف يعطونه عقد لمدة عام يمكن يفيد النادي اعطوه فرصه الاتحاد كان على وشك الهبوط لمدة سنتين بكامل نجومه
علي
علي عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
انا اشوف يعطونه عقد لمدة عام يمكن يفيد النادي اعطوه فرصه الاتحاد كان على وشك الهبوط لمدة سنتين بكامل نجومه


منطقي صاحب هذا التعليق
عبدالله الشريف العنقاوي
عبدالله الشريف العنقاوي عدد التعليقات : 5
منذ 8 ساعات
الهزازي خليه يلحق أخوه المنسم ويتركوا الكورة ويشوفوا لهم شغلة غير الكورة ..لاعب ماأفلح في ٤ فرق يبغى يفلح في نادي جماهيري زي الاتحاد
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 9
منذ 7 ساعات
راحت عليه
عبدالله دماج
عبدالله دماج عدد التعليقات : 1
منذ 4 ساعات
نايف يجرب حضه بالدرجه الاولى مع اي فريق والميدان يا حميدان هو الفيصل او ان الاسناب الي شغال عليه وناجح فيه ابرك
ابو عنتر
ابو عنتر عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم آمين.
ابو عنتر
ابو عنتر عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم آمين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...
ابو محمد 😎 ✍️
إستفحلت النساء وتنسون الرجال .. مثل مااحد سمعه من قبل .. خاص لصدى ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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