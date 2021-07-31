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تعليق الأميرة ريما بنت بندر بعد خسارة تهاني القحطاني

منذ يومين
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تعليق الأميرة ريما بنت بندر بعد خسارة تهاني القحطاني

ماجد محمد (صدى):
أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو وفد المملكة، اليوم الجمعة، عن فخرها بمشاركة اللاعبتين ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني وتمثيلهما للمملكة في أولمبياد طوكيو2020.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: "فخورة جدًا بياسمين الدباغ، وتهاني القحطاني، لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة..ها نحن نأتي ".

وكانت لاعبة الجودو تهاني القحطاني، أنهت مشاركتها في منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشوكو، فيما أنهت العداءة ياسمين الدباغ مشاركتها بعد حلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن 13.34 خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ 100 متر.

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المملكة
القحطاني
الأميرة ريما بنت بندر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52091
منذ يومين
اوكي
هههههه
هههههه عدد التعليقات : 2771
منذ يومين
مبروك للفائزه 🇮🇱
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131428
منذ يومين
ههههههيههههههئ ههههههههههيههههههئ ههههههههيهههيهههئ ..

.. يا هملاااااااالي ..
الملل
الملل عدد التعليقات : 36
منذ يومين
اي فخر
الفخر الحقيقي وليس المزيف في العلم والاختراع وتقيد بدين ربها
والتزامها بعفتها وحيايها في لبسها
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 207
منذ يومين
قال تعالى:
﴿وَقَرۡنَ فِی بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَـٰهِلِیَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِینَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۤۚ إِنَّمَا یُرِیدُ ٱللَّهُ لِیُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَیۡتِ وَیُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِیرࣰا﴾ [الأحزاب ٣٣]

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي: اقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لَكُنَّ، ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه.
ولما أمرهن بالتقوى عمومًا، وبجزئيات من التقوى، نص عليها [لحاجة] النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة، خصوصًا الصلاة والزكاة، اللتان يحتاجهما، ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات، وأجل الطاعات، وفي الصلاة، الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة، الإحسان إلى العبيد.
ثم أمرهن بالطاعة عمومًا، فقال: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يدخل في طاعة اللّه ورسوله، كل أمر، أُمِرَا به أمر إيجاب أو استحباب.
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ بأمركن بما أَمَرَكُنَّ به، ونهيكن بما نهاكُنَّ عنه، ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ أي: الأذى، والشر، والخبث، يا ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ حتى تكونوا طاهرين مطهرين.
أي: فاحمدوا ربكم، واشكروه على هذه الأوامر والنواهي، التي أخبركم بمصلحتها، وأنها محض مصلحتكم، لم يرد اللّه أن يجعل عليكم بذلك حرجًا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم، ولتتطهر أخلاقكم، وتحسن أعمالكم، ويعظم بذلك أجركم.
تفسير السعدي - رحمه الله -
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 120
منذ يومين
اميره ماودك بخطيب
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7187
منذ يومين
خسرانه قدام يهوديه وتفخر فيها بعد هههههههه😹🤦‍♂️💔
خالد
خالد عدد التعليقات : 1458
منذ يومين
شيء محزن ان تصل المرأه المسلمه لهذا المستوى المزري .
هههههه
هههههه عدد التعليقات : 2
منذ يومين
اكيد الاميره تفتخر بالاعبه اليابانيه فازت على الاعبه الاسرائليه
0/11
هههههه
هههههه عدد التعليقات : 2
منذ يومين
اكيد الاميره تفتخر بالاعبه اليابانيه فازت على الاعبه الاسرائليه
0/11
السيف
السيف عدد التعليقات : 257
منذ يومين
استغفر الله العظيم هذا اخر الزمان
علي عايض
علي عايض عدد التعليقات : 1
منذ يومين
أي فخر بل مهزلة أن يكن بنات الحرمين متبرجات وينافسن اليهود ( لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم )
وها نحن اتبعنا ملتهم فسلبوا مننا ديننا ومالنا
انا
انا عدد التعليقات : 24
منذ يوم
تبغى بنات الناس يصيروا زيها..ليش مايشاركوا بناتهم
مسالم
مسالم عدد التعليقات : 949
منذ يوم
ليست المشكلة الأساسية في قبول اللعب ضد يهودية... او في الخسارة المخزية... المشكلة في المنظر المخزي للاعبة تمثل بلاد الحرمين... وتبرجها بشعرها العجيب الغريب.المقزز.. واذا كان مبررها ومدربيها ان الحجاب يعوق حركتها.. فلاعبة مصرية في الجودو اسمها هداية فازت بالميدالية البرونزي امس وهي ترتدي حجابها...
عادل بن عدول
عادل بن عدول عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لاحول ولا قوه يعني الاسرئليه شنقلتها بسيطه
يوسف
يوسف عدد التعليقات : 1
منذ يوم
بيننا ننافس اسرائيل بامتلاك قوة نووية بيننا ننافس اسرائيل في صناعة الديانات والطائرات واللقاحات وتقنية التجسس. وليتنا سلمنا من هالعار الدنيوي والاخروي
ابن المحميه
ابن المحميه عدد التعليقات : 1
منذ يوم
ماذاجراى يا أبا تمام تسألني
غذرا سأروي ولاتسأل وما السبب
هدية
هدية عدد التعليقات : 22
منذ يوم
قال الله تعالى : (( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))
قدوة سيئة لبنات المسلمبن
هدية
هدية عدد التعليقات : 22
منذ يوم
قال الله تعالى : (( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))
قدوة سيئة لبنات المسلمبن
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 6
منذ يوم
انحطاط
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 6
منذ يوم
انحطاط
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1508
منذ يوم
تفتخر بالتغريب.. هؤلاء يحتاجون للحجاج بن يوسف.. رؤس قد اينعت قطوفها..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1508
منذ يوم
قطافها
لية كذا لية
لية كذا لية عدد التعليقات : 138
منذ يوم
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
أبو رشيد
أبو رشيد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هههههههه

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أحدث التعليقات

رااايق
وين الديموقراطية الي تدعونها *** ياااااا عنصريين ** !!! أصلها بانت من زماااان ** واللي يراجع التاريخ ** بيعرف *!! مدى عنصيريتهم *** وبيكتشف...
رااايق
وذلك خلال مطالبة أعضاء الحزب له بالتنحي.*!!!! وقال أحد مستشاري الغنوشي، إنه "متعب بعض الشيء في هذه المرحلة"،*** خلاص سو روحك ميت *** هههههههههههههههه...
المنصور
العمري تم ايقافه من جميع وسائل الاعلام ومنعه من اي تصريح فكيف جاء هذا الخبر ام تم رفع المنع
سارة
المفروض يعطونهم اجازة مثلهم مثل الموظفين الحكوميين
أبو رشيد
هههههههه

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