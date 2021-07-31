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بالفيديو.. زيادة أسعار حاويات نقل البضائع عالميا لأكثر من 30 ألف ريال

منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. زيادة أسعار حاويات نقل البضائع عالميا لأكثر من 30 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):
يعد ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى مستويات قياسية أزمة لم تسبق في حركة التجارة بين الدول في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي من تفشي جائحة كورونا.

وقال مورد البضائع إبراهيم البابطين، أن: "عودة الحياة الاقتصادية من جديد تسبب في استغلال جميع الحاويات وحتى المصانع التي تصنع الحاويات لديها خطوط إنتاج مشغولة إلى 3 سنوات قادمة".

وأدى وقف شركات الملاحة العالمية إلى تشغيل أكثر من 50% من الناقلات نتيجة للوباء، كما يعد ذلك سببًا رئيسيًا في زيادة أسعار الحاويات سعة الـ40 قدمًا إلى أكثر من 30 ألف ريال.

وأوضح بندر الجابري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن هناك نقص في عدد الحاويات الموجودة عالميًا في موانئ الاستيراد بحكم فترة الفتور في العام الماضي أدى إلى تأخر وصول الحاويات إلى دول التصدير، فيما عدد الحاويات عالميًا 180 مليون حاوية مقابل 800 مليون حركة نقل عالمية.

الاقتصاد العالمي
النقل البحري
جائحة كورونا
حاويات النقل
الشحن البحري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131373
منذ 33 دقيقة
كلام خطير على المستهلك المغلوب على امره ..

.. ما اظنه إلا انذار شؤم لزيادة الاسعار .. مدري نلقاها من عابري البحار والا من التجار ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
مبروك مبروك مبروك يابو سليمان الله يوفقك و يسعدك
ابو محمد 😎 ✍️
يارب عفوك وعافيتك وسترك وحماك احم بلدنا يارب العالمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قراده ياما للقرد والقراده .. ايش هذا ........!!!؟
منصور
ايتهم رقدو كان احسن لك
ابو محمد 😎 ✍️
كلام خطير على المستهلك المغلوب على امره .. .. ما اظنه إلا انذار شؤم لزيادة الاسعار .. مدري نلقاها من عابري البحار والا من...

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