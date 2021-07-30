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الصحة العالمية تدعو للتعامل مع المتحورة دلتا بأكثر جهد للحد من ارتفاع أعداد المصابين

منذ ساعة
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الصحة العالمية تدعو للتعامل مع المتحورة دلتا بأكثر جهد للحد من ارتفاع أعداد المصابين

جنيف (صدى):
نبهت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة التعامل مع المتحورة دلتا من فيروس كورونا بتكثيف الجهود للخروج دون ظهور طفرات أكثر خطورة، لاسيما بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة من الإصابات في دول عدة حول العالم.

وكشف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في تصريح أمس، أن معدل الإصابات في خمس من إجمالي ست مناطق تابعة للمنظمة، ارتفع خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة بنسبة ثمانين في المئة، أي ما يمثل ضعف العدد الذي وقع تسجيله في شهر يونيو الماضي، مبيناً أن أفريقيا شهدت خلال المدة ذاتها، ارتفاع الوفيات بنسبة ثمانين في المئة.

كما نبه إلى ضرورة العمل بجد لأن الفيروس بات أكثر خطورة وأشد سرعة، مع أهمية الإبقاء على تدابير الحماية الوقائية الفعالة، لافتاً في الوقت ذاته الانتباه إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات، مع ظهور أعراض خفيفة في أكثر الأحيان لدى أشخاص أخذوا اللقاح، تولد شعوراً بالعجز.

من جهته قال الدكتور مايك راين المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة الدولية إن المتحورة دلتا هي بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنها أيضاً تعد بمثابة نداء للتحرك والقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من متحورات أخرى.

كورونا
الصحة العالمية
دلتا
المتحور دلتا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131373
منذ ساعة
الله يحمينا وياقانا ويكفينا الشر والضر ماعلمناه وماجهلناه .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
مبروك مبروك مبروك يابو سليمان الله يوفقك و يسعدك
ابو محمد 😎 ✍️
يارب عفوك وعافيتك وسترك وحماك احم بلدنا يارب العالمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قراده ياما للقرد والقراده .. ايش هذا ........!!!؟
منصور
ايتهم رقدو كان احسن لك
ابو محمد 😎 ✍️
كلام خطير على المستهلك المغلوب على امره .. .. ما اظنه إلا انذار شؤم لزيادة الاسعار .. مدري نلقاها من عابري البحار والا من...

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