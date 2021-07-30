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فوائد صحية مذهلة يقدم مشروب الكركديه للجسم

منذ 30 دقيقة
1369
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فوائد صحية مذهلة يقدم مشروب الكركديه للجسم

أميرة خالد (صدى):
يتميز مشروب الكركديه باحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامينات وعناصر غذائية يحتاجها جسم الإنسان، وكل ذلك يساعد في منع الأمراض الناجمة عن تراكم ما يسمى بـ"الجذور الحرة" التي تسبب تلف الخلايا بالجسم.

ويعد مشروب الكركديه طريقة آمنة وطبيعية للمساعدة في خفض ضغط الدم، إذ يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وذلك بحسب موقع "Healthline" المعني بالشؤون الصحية.

كما يساعد أيضا في خفض مستويات الدهون في الدم، والتي تعد عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب، فضلا عن أنه يعزز نمو الشعر بشكل أفضل لاحتوائه على فيتامين C.

ويحتوي هذا المشروب على أحماض أمينية مما يساهم في توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية للشعر وتقوية جذوره، فضلا عن أنه يساعد أيضا في فقدان الوزن الزائد، والوقاية من السرطان، والحفاظ على صحة الكبد، وتقليل تلف الكبد.

 

الكبد
السرطان
الشعر
فقدان الوزن
مشروب الكركديه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131363
منذ 15 دقيقة
طيب ماالفرق بين الكركديه ودم الكركدن ...والا تشابه اسماء....!!؟

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طيب ماالفرق بين الكركديه ودم الكركدن ...والا تشابه اسماء....!!؟

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