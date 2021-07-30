برشلونة يقترب من تجديد عقد ميسي الأسبوع القادم  

وكالات (صدى):
ينتظر ليونيل ميسي تأكيد استمراريته في برشلونة، مستغلا الأيام الأخيرة في إجازته للاسترخاء في إيبيزا بجانب عائلتي زميليه السابقين لويس سواريز، وسيسك فابريغاس.
وقام ميسي، وسواريز، وفابريغاس، باستئجار يختًا لقضاء يوم في البحر بعيدًا عن الزحام، حيث تمكنوا من الاسترخاء، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ومن المقرر أن تنتهي عطلة ميسي، الأحد المقبل، على أن يخضع للفحص للتأكد من خلوه من فيروس كورونا في اليوم التالي قبل الخضوع لفحص شامل.
ويرغب برشلونة بأن يوقع ميسي عقده الجديد، الأسبوع المقبل، بعد عودته من إجازته.