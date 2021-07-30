نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

برشلونة يقترب من تجديد عقد ميسي الأسبوع القادم  

منذ ساعة
1301
برشلونة يقترب من تجديد عقد ميسي الأسبوع القادم  

وكالات (صدى):
ينتظر ليونيل ميسي تأكيد استمراريته في برشلونة، مستغلا الأيام الأخيرة في إجازته للاسترخاء في إيبيزا بجانب عائلتي زميليه السابقين لويس سواريز، وسيسك فابريغاس.

وقام  ميسي، وسواريز، وفابريغاس، باستئجار يختًا لقضاء يوم في البحر بعيدًا عن الزحام، حيث تمكنوا من الاسترخاء، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ومن المقرر أن تنتهي عطلة ميسي، الأحد المقبل، على أن يخضع للفحص للتأكد من خلوه من فيروس كورونا في اليوم التالي قبل الخضوع لفحص شامل.

ويرغب برشلونة بأن يوقع ميسي عقده الجديد، الأسبوع المقبل، بعد عودته من إجازته.

 

 

برشلونة
ليونيل ميسي
لويس سواريز
إيبيزا
سيسك فابريغاس.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راي
عشت يا نصرمرعبهم كثير,,,يحلمون بلخوف منك حتى بلمنام
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشفنا نهاية المصاقعه .. فقط صوت صقع الكراسي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا وياقانا ويكفينا الشر والضر ماعلمناه وماجهلناه .. اللهم آمين ..
خبير زمانه
ياليت يتوقف هواءه بث الاشاعات والشوشرة عن ممارسه هواياتهم ببث الاشاعات حقيقه سببو بلبله الله يهديهم وجيد من هيئه الدواء والغذاء سرعه الرد وتكذيبه

أخر الأخبار

الصحة العالمية تدعو للتعامل مع المتحورة دلتا بأكثر جهد للحد من ارتفاع أعداد المصابين
الصحة العالمية تدعو للتعامل مع المتحورة دلتا بأكثر جهد للحد من ارتفاع أعداد المصابين
منذ 27 دقيقة 1204
أعراض الإصابة بالماء الأبيض على العين
أعراض الإصابة بالماء الأبيض على العين
منذ 37 دقيقة 1349
فوائد صحية مذهلة يقدم مشروب الكركديه للجسم
فوائد صحية مذهلة يقدم مشروب الكركديه للجسم
منذ ساعة 1554
برشلونة يقترب من تجديد عقد ميسي الأسبوع القادم  
برشلونة يقترب من تجديد عقد ميسي الأسبوع القادم  
منذ ساعة 1301
 مدني الريث ينقذ مواطنا سقط في وادي لجب أثناء تنزهه
 مدني الريث ينقذ مواطنا سقط في وادي لجب أثناء تنزهه
منذ ساعة 1395
بالفيديو .. "سائح تيوب"يروي كواليس لقائه مع البرازيلي "خوزيه" وقصة حبه للمملكة
بالفيديو .. "سائح تيوب"يروي كواليس لقائه مع البرازيلي "خوزيه" وقصة حبه للمملكة
منذ ساعة 1390
طبق أرز يتسبب في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وسقوط وفيات ومصابين "فيديو"
طبق أرز يتسبب في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وسقوط وفيات ومصابين "فيديو"
منذ ساعة 1448
بالفيديو .. 3 معلمات يبتكرن جهازا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
بالفيديو .. 3 معلمات يبتكرن جهازا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
منذ ساعتين 1429
القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة في الرياض "فيديو"
القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة في الرياض "فيديو"
منذ ساعتين 10662
متخصص يكشف عن طريقة لحل جميع مشاكل المرور في المملكة "فيديو"
متخصص يكشف عن طريقة لحل جميع مشاكل المرور في المملكة "فيديو"
منذ ساعتين 1711