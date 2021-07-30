بالفيديو .. "سائح تيوب"يروي كواليس لقائه مع البرازيلي "خوزيه" وقصة حبه للمملكة

نواف السالم (صدى):
كشف ثواب السبيعي صاحب الحساب الشهير على تويتر "سائح تيوب" كواليس لقائه مع لاعب نادي النصر والفتح البرازيلي إلتون خوزيه.
وذكر أن اللاعب أحب المملكة بسبب حسن تعامل أهلها معه خلال فترة وجوده فيها، وأن هذا الحب انعكس على أسرته وحتى منزله الحالي بالبرازيل.
وروى "السبيعي" أنه عندما تواصل مع اللاعب ذكر له الأخير أن منزله سيكون مميز بوجود مجسم إبل أمامه، لافتا إلى أنه اكتشف أن المنطقة التي يعيش فيها اللاعب تميز منزل الأخير بالإبل.
وأشار إلى أنه وجد أن زوجة وأسرة "خوزيه" تحب السعودية، كما أبرز اللاعب هذا الحب في ديكورات منزله وبعض الاثاث الموجود به، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالطرافة والأحاديث التي جسدت حب هذا اللاعب للمملكة.
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