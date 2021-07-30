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بالفيديو .. 3 معلمات يبتكرن جهازا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 28 دقيقة
1206
بالفيديو .. 3 معلمات يبتكرن جهازا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

عادل الحربي (صدى):
تمكنت 3 معلمات في إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من ابتكار جهازا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إطلاق اسم "يسر" على هذا الجهاز.

وذكرت المعلمة "ملاك" أن فكرة المشروع جاءت إليهم بعدما وجدوا صعوبة في إيصال الاهداف التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأضافت أن الجهاز يدمج التعلم باللعب بما يُسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي التعليم بسهولة دون أن تُشعرهم بالإحباط والفشل.

وأشارت إلى أن الجهاز يزيد من إقبال هذه الفئة من الطلاب على التعلم، لافتة إلى أنهم حصلوا على دعم من جامعة أم القرى، مضيفة أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على مستثمرين لتبني هذا الابتكار، مؤكدة أن الأمل موجود في إيجاد هؤلاء المستثمرين.

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التعليم
جهاز
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ذوي الاحتياجات الخاصة

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
لا اصدقها ولا اكذبها والقصه مالها داعي تعرض
ابو غريب
ابو جيزن تاج راسك ياريان يارخمه
ابو محمد 😎 ✍️
خدعوكم الغرب اول وتالي ، عرروا بأبيك ثم فرقوا وشتتوا من اطاحوا بأبيك ، والآن يبون يسترحلوك حتى يهلكوك ...
ابو محمد 😎 ✍️
اشتغل اشتغل وشفناه وياليتنا ماعدنا وشغلناه .. .. اجالي حسد وعداوات .. الا والله مهزلات ومصاخات + تفاهات وانحطاطات .. .. المستعان باالله ..
ابو محمد 😎 ✍️
انا ماشف اليديو لأنه خربان ، بس يقولون الفيديو باين من هنوانه ، إن صح التعبير .. .. وعليه اقول كما قال المثل //...

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