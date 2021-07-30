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القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة في الرياض "فيديو"

منذ 34 دقيقة
8793
القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة في الرياض "فيديو"

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر،

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

القبض
شرطة منطقة الرياض
النيابة العامة
تصوير
الأماكن العامة

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
لا اصدقها ولا اكذبها والقصه مالها داعي تعرض
ابو غريب
ابو جيزن تاج راسك ياريان يارخمه
ابو محمد 😎 ✍️
خدعوكم الغرب اول وتالي ، عرروا بأبيك ثم فرقوا وشتتوا من اطاحوا بأبيك ، والآن يبون يسترحلوك حتى يهلكوك ...
ابو محمد 😎 ✍️
اشتغل اشتغل وشفناه وياليتنا ماعدنا وشغلناه .. .. اجالي حسد وعداوات .. الا والله مهزلات ومصاخات + تفاهات وانحطاطات .. .. المستعان باالله ..
ابو محمد 😎 ✍️
انا ماشف اليديو لأنه خربان ، بس يقولون الفيديو باين من هنوانه ، إن صح التعبير .. .. وعليه اقول كما قال المثل //...

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