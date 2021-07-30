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الأهلي يحاول غدًا حل أزمة "ساريتش"

منذ 21 دقيقة
1153
الأهلي يحاول غدًا حل أزمة "ساريتش"

طلال الغامدي (صدى):
تحاول إدارة نادي الأهلي الوصول لاتفاق من أجل تسويق لاعب الفريق الاول لكرة القدم، البوسني ألفيش ساريتش.

ولم يتمكن النادي حتى الآن من تسويق عقد اللاعب الذي لا يزال مرتبط معه لمدة عام آخر، كما لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب لعمل مخالصة مالية، وذلك بحسب "الرياضية".

ويعرقل إدارة الأهلي في التخلي عن خدمات اللاعب الشرط الجزائي العالي لفسخ عقد اللاعب، والذي يبلغ قيمته نحو 7 ملايين دولار.

ويخطط النادي يوم غد لاستكمال مباحثاته مع اللاعب، فيما رجح البعض أن يمنح النادي اللاعب جزءًا من مستحقاته، على أن يتم جدولة الباقي على دفعات مستقبلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

الأهلي
كرة القدم
نادي الأهلي
ساريتش
ألفيش ساريتش

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أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

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