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النمر يكشف عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط

منذ 33 دقيقة
1195
النمر يكشف عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط

علي القحطاني (صدى):
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط.

وقال خالد النمر:"على المدى القصير مجمل الدراسات تشير إلى أن الارتفاع بسيط ومؤقت في الانقباضي، أما على المدى البعيد فهي أقل تأثيراً على الضغط من السجائر العادية ولكن ذلك لايعني أبداً أنها آمنة صحياً".

وأوضح:" إذا زاد ناتج ضرب عدد المعسلات التي تدخنها يوميا في عدد السنين التي تدخن فيها المعسل عن ٤٠ فاحتمالية إصابتك بتضيق شرايين القلب ٣ أضعاف غير المدخنين"،  مطالبا بضرورة إجراء فحوصات دورية للقلب.

 

القلب
التدخين
الضغط
خالد النمر
السيجارة الإلكترونية

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أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

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