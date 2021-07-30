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وزير الخارجية يجدد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس

منذ 50 دقيقة
1260
وزير الخارجية يجدد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس

الرياض (صدى):
جدد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل ما يحقق الازدهار للأشقاء في تونس.

واستعرض اللقاء الوضع الحالي في تونس، وما اتخذه الرئيس سعيد من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس خاصة الوضع الصحي والاقتصادي".

كما جدد وزير الخارجية ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.

ومن جهته، أشاد رئيس تونس بوقوف المملكة الدائم مع بلاده، واستجابة خادم الحرمين الشريفين لطلبه الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد، وتخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف أن الشعب التونسي لن ينسى أبدا هبّة المملكة العربية السعودية والتي تُرسّخ، مرة أخرى، مدى متانة وعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تونس
المملكة
طب
ولي العهد
جائحة كورونا
مساعدات طبية
قيس سعيد

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أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

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