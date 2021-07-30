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خبير بيئي يروي قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية "فيديو" 

منذ 52 دقيقة
1291
خبير بيئي يروي قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
روى الخبير البيئي فهد تركستاني قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية، قائلا:"تناولت مبيد حشري طبيعي للعلاج من الإمساك أثناء زيارته لمصر".

وقال فهد تركستاني خلال مداخلة بقناة العربية:" أصيبت بإمساك أثناء زيارتي لمركز المبيدات الحشرية في جامعة القاهرة، وكنت منزعجا جدا".

وأشار:"مدير المركز أحضر قارورة في نفس المعمل وصبها في كأس وأعطاها لي وقال لي أشرب لا تخاف وأتى بكأس آخر وشرب من نفس المشروب الأخضر".

وأوضح:" مدير المركز قال لي 10 دقائق وكل شئ ينتهي وعندما سألته قلت له إيش هذا قال لي مبيد حشري طبيعي صديق البيئة ليس له أي أضرار وكل مكوناته طبيعية وليس به مبيدات كيميائية".

المواد الكيميائية
مبيد حشري
الإمساك
فهد تركستاني
قصة غريبة

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أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

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