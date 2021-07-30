اتحاد السلة يكشف عن سبب ترشيح الهلال والنصر للمشاركة في البطولة العربية

نواف السالم (صدى):
كشف اتحاد كرة السلة عن سبب ترشيح الهلال والنصر للمشاركة في البطولة العربية.
وقال اتحاد السلة:" مبدأ الشفافية والمصداقية للخطاب المتدوال بشأن ترشيح نادي النصر لكرة السلة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة ٣٣ التي تستضيفها مصر وترشيحه بالمشاركة بالبطولة أن لوائح الاتحاد الخاصة بالمشاركات الخارجية للأندية في البطولات الخليجية والعربية والتي تم إرسالها لجميع الأندية المشاركة بالمسابقات المحلية من بداية الموسم الرياضي للسنة الماضية".
ولفت:" تنص على أن في حالة تحقيق فريق واحد لبطولتي الدوري والكأس معاً فيحق له اختيار المشاركة في إحدى البطولتين الخليجية أو العربية، ويحق لمجلس إدارة الاتحاد ترشيح الفريق الآخر للمشاركة في البطولة الأخرى".
وأوضح:" في هذا الوضع اختار نادي النصر المشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي والتي اختتمت مؤخراً في دولة الإمارات، وبما أن الاتحاد العربي لكرة السلة عدل نظام البطولة العربية للموسم الحالي بتواجد فريقين لكل دولة مشاركة وبشكل استثنائي للموسم الحالي".
وأشار:"قرر اتحاد السلة ترشيح الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الاتحاد لكرة السلة وهما نادي النصر ونادي الهلال لتمثيل المملكة في هذه البطولة"، علماً أن وزارة الرياضة من خلال مبادرة استراتيجية دعم الأندية التي تم تطبيقها بالموسمين الماضيين تدعم بشكل كبير جميع الأندية المشاركة في أنشطة اتحاد السلة حسب ترتيب الفريق والنقاط التي يحصل عليها كل فريق وتشمل الفريقين المتأهلين لنهائي الكأس أيضا.
وثمن اتحاد السلة دور وزارة الرياضة في الدعم اللامحدود التي تقدمه للأندية المحلية من خلال استراتيجية دعم الاندية والتي تغطي احتياجات الأندية مادياً ولوجستياً خلال الموسم الرياضي.