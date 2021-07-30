نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها

منذ ساعة
1954
1
بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها

علي القحطاني (صدى):
روت المواطنة "تغريد بخاري" قصة عمله في غسيل الأموات لقرابة 22 عاما، مضيفة أنها حلمت منذ الصغر أن تعمل في هذا المجال، وبالفعل حققت ذلك.

وذكرت تغريد أنها في إحدى المرات حزنت لأنها لم تنفذ دون قصد وصيتة فتاة ميتة في العشرينات من العمر، مضيفة أن هذه الفتاة كانت مريضة وطلبت من أمها أن تتولى عملية تغسيلها حين موتها، وعندما ذهبت أمها للمنزل لإحضار ملابس لابنتها توفت الأخيرة، فسارع الأب في الاتصال بها، وطلب منها سرعة تغسيلها قبل حلول صلاة العشاء.

وأضافت أنها استجابت لطبله، وعندما ذهبت لتغسيلها حدث معها أشياء غريبة، حيث وجدت صعوبة كبيرة في تجريد الميتة من ملابسها، أو حتى تحريك أطرافها، كما وجدت الدموع تنزل مع عيون الفتاة الميتة، وكلما حاولت مسحها كانت الدموع تنهمر مرة أخرى، ما دفعها للاستعانة بزميلة لها، وحدث معهما نفس الشيء، وتمكنوا في النهاية من تغسيله.

وأشارت إلى أن والدة الفتاة الميتة حضرت بعد ذلك، وصرخت عندما علمت أنهم قاموا بتغسيلها، فحاولت تهدئتها، وصارت الأم تبكي والميتة تبكي ايضا، وعندما هدأت الأم توقفت الابنة عن البكاء، مضيفة أنها تمنت من الله أن يسامحها لأنها لم تتمكن من تنفيذ وصية الفتاة، مضيفة أن ما يقال عن سوء وحسن الخاتمة يعد صحيح.

وأضافت أنها بدأت عملها بشكل تطوعي ومجاني، وبعد ذلك بدأت تأخذ أجر رمزي بقيمة 100 ريال، بعدما أصبحت أم ولديها طفلين تتولى رعايتهما بنفسها.

ووصفت المغسلة بأنها بيتها الثاني، وأنها تشعر بالراحة والسعادة فيه، مؤكدة أنها تعرضت للعديد من الانتقادات من قبلها أهلها لدرجة جعلتهم أحيانا يرفضون الجلوس أو الخروج معها، وذلك بحسب حديثها بقناة mbc.

وتابعت :"أنا منبوذة، وبعض جيراني تشاءموا مني، وقالوا لي لا تدخلوا بيوتنا معتقدين أن دخولي سيسبب إصابة أطفالهم بأمراض".

وأكد أنها امرأة طبيعية وأن مُغسلة الموتى إنسانة لذلك يجب على الجميع أن يحسنوا معاملتها ومعاملة أي امرأة تعمل في هذا المجال.

حسن الخاتمة
سوء الخاتمة
ميتة
تغريد بخاري
غسيل الأموات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131345
منذ 24 دقيقة
جزاكي الله خير وعظم اجرك .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

أخر الأخبار

النيابة تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في عدة حالات 
النيابة تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في عدة حالات 
منذ 12 دقيقة 1094
الأهلي يحاول غدًا حل أزمة "ساريتش"
الأهلي يحاول غدًا حل أزمة "ساريتش"
منذ 20 دقيقة 1149
الكشف عن 4 حالات صحية يتطلب حضورهم لمقار العمل بعد حصولهم على جرعتي اللقاح
الكشف عن 4 حالات صحية يتطلب حضورهم لمقار العمل بعد حصولهم على جرعتي اللقاح
منذ 24 دقيقة 1305
النمر يكشف عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط
النمر يكشف عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط
منذ 32 دقيقة 1194
الإصابة تبعد "تمبكتي" عن حسابات مدرب الشباب
الإصابة تبعد "تمبكتي" عن حسابات مدرب الشباب
منذ 41 دقيقة 1265
وزير الخارجية يجدد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس
وزير الخارجية يجدد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس
منذ 49 دقيقة 1256
خبير بيئي يروي قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية "فيديو" 
خبير بيئي يروي قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية "فيديو" 
منذ 52 دقيقة 1285
إطلالة "كيم جونغ اون" قبل وبعد خضوعه لعملية ربط معدة تثير الجدل
إطلالة "كيم جونغ اون" قبل وبعد خضوعه لعملية ربط معدة تثير الجدل
منذ ساعة 1496
بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها
بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها
منذ ساعة 1954
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
منذ ساعة 1290