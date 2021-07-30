نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إشراق القمر في طور التربيع الأخير يزين السماء بعد منتصف الليل

منذ ساعة
1211
1
إشراق القمر في طور التربيع الأخير يزين السماء بعد منتصف الليل

جدة (صدى):
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيشرق في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية المهندس ماجد أبو زاهرة: بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير هذا الشهر يوم السبت 31 يوليو عند الساعة 04:16 مساءً بتوقيت السعودية ( 01:16 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية.

وأضاف: "القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

وأشار أبو زاهرة إلى انه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى ان يُرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر محرم 1443 .

وتعد فترة التربيع الأخير -حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم- الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131345
منذ 9 دقائق
سبحان الخالق ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

أخر الأخبار

النيابة تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في عدة حالات 
النيابة تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في عدة حالات 
منذ 12 دقيقة 1094
الأهلي يحاول غدًا حل أزمة "ساريتش"
الأهلي يحاول غدًا حل أزمة "ساريتش"
منذ 20 دقيقة 1149
الكشف عن 4 حالات صحية يتطلب حضورهم لمقار العمل بعد حصولهم على جرعتي اللقاح
الكشف عن 4 حالات صحية يتطلب حضورهم لمقار العمل بعد حصولهم على جرعتي اللقاح
منذ 24 دقيقة 1305
النمر يكشف عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط
النمر يكشف عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط
منذ 32 دقيقة 1194
الإصابة تبعد "تمبكتي" عن حسابات مدرب الشباب
الإصابة تبعد "تمبكتي" عن حسابات مدرب الشباب
منذ 41 دقيقة 1265
وزير الخارجية يجدد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس
وزير الخارجية يجدد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس
منذ 49 دقيقة 1256
خبير بيئي يروي قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية "فيديو" 
خبير بيئي يروي قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية "فيديو" 
منذ 52 دقيقة 1285
إطلالة "كيم جونغ اون" قبل وبعد خضوعه لعملية ربط معدة تثير الجدل
إطلالة "كيم جونغ اون" قبل وبعد خضوعه لعملية ربط معدة تثير الجدل
منذ ساعة 1496
بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها
بالفيديو .. مُغسلة موتى تروي قصة الميتة التي بكت أثناء غٌسلها ورد فعل أمها
منذ ساعة 1951
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
منذ ساعة 1290