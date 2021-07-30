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ضبط 5 مقيمين لإتلافهم كبائن توزيع كهرباء في الرياض

منذ ساعة
1321
ضبط 5 مقيمين لإتلافهم كبائن توزيع كهرباء في الرياض

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الهندية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، تقدر قيمتها بمبلغ (963,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

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