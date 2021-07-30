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بالفيديو .. مواطن يبحث عن طفلة أعادت له حقيبته المفقودة المليئة بالأغراض الثمينة

منذ 10 دقائق
1173
بالفيديو .. مواطن يبحث عن طفلة أعادت له حقيبته المفقودة المليئة بالأغراض الثمينة

الدمام (صدى):
ناشد مواطن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدته في الوصول لطفلة ومكافأتها لمساهمتها في العثور على حقيبة مفقودة تحتوي على أغراض ثمينة.

وأضاف انه أضاع خلال وجوده بمطار الملك فهد بالدمام على حقيبة تحتوي على أشياء ثمينة ومبالغ مالية، لكن طفلة صغيرة عثرت عليه وسلمته إلى شرطة المطار، لافتا إلى أن الشرطة تواصلت معه بعد ذلك واستعاد حقيبته.

وأكد أنه يريد أن يعثر على هذه الطفلة ومكافأتها على ما فعلته، مضيفا أنه لا يعلمها ولا يعلم مكانها أو كيفية التواصل معها، وناشد الجميع بمساعدته في الوصول لهذه الطفلة.

ومن جانبهم، دشن مغردون وسما على موقع "تويتر" وأعادوا نشر الفيديو المتعلق بهذا المواطن، مشيدين بتصرف الطفلة، متمنين أن ينجح الوسم في الوصول لهذه الطفلة.

الدمام
مطار
مواقع التواصل الاجتماعي
مطار الملك فهد
حقيبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناسي
قدوة سيئة لبنات المسلمين
ابو وليد
متاخرين ولكن افضل من لا تصلو ابدا
ابوبدر
انتهى الله يرحم حالنا وحاله .. وهل يعتقد بانه ممكن احد ياخذه ولا حتى فرق الدرجة الثانية ماهم ماخذينه . الكورة ما يبي له...
ابو وليد
نسويلهم قطه -- المهم ما ينسحبون -- وتاهلهم عن طريق ابو خرقه شبه مضمون
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه صح ..

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