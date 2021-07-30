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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

منذ ساعة
1290
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

الأحساء (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الجمعة، موضحا أن الدمام بلغت درجة حرارتها 4ْ8.7، والأحساء وصلت حرارتها إلى 4ْ6.6.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن القيصومة وحفر الباطن حرارتهما بلغت 4ْ5، بينما رفحاء وشرورة والمدينة المنورة وصلت درجة الحرارة 4ْ3.

وكان مركز الأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

 

الدمام
الأحساء
درجة الحرارة
مدن المملكة
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

لية كذا لية
التفصخ صار فخر والمردغة بطولة
ابوخالد
هذا ماعنده سالفه
ابو محمد
قطافها
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.
ahmadidakheel
باع الاتحاد من قبل.وذيل الكلب عمره ما ينعدل.

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