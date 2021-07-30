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ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في القصيم

منذ 32 دقيقة
1214
ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في القصيم

القصيم (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف و مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهمً .

وجرى تحرير (29) مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية، وهم (13) مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناسي
قدوة سيئة لبنات المسلمين
ابو وليد
متاخرين ولكن افضل من لا تصلو ابدا
ابوبدر
انتهى الله يرحم حالنا وحاله .. وهل يعتقد بانه ممكن احد ياخذه ولا حتى فرق الدرجة الثانية ماهم ماخذينه . الكورة ما يبي له...
ابو وليد
نسويلهم قطه -- المهم ما ينسحبون -- وتاهلهم عن طريق ابو خرقه شبه مضمون
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه صح ..

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