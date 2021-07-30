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الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق 

منذ 19 دقيقة
1180
الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-36 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، ةحالة البحر خفيف الموج.

 

أمطار
الخليج
الرياح السطحية
البحر الأحمر
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناسي
قدوة سيئة لبنات المسلمين
ابو وليد
متاخرين ولكن افضل من لا تصلو ابدا
ابوبدر
انتهى الله يرحم حالنا وحاله .. وهل يعتقد بانه ممكن احد ياخذه ولا حتى فرق الدرجة الثانية ماهم ماخذينه . الكورة ما يبي له...
ابو وليد
نسويلهم قطه -- المهم ما ينسحبون -- وتاهلهم عن طريق ابو خرقه شبه مضمون
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه صح ..

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