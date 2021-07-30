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نقل المسابقات السعودية والآسيوية على قنوات SSC وشاهد وجهاز GOBX

منذ 44 دقيقة
1530
نقل المسابقات السعودية والآسيوية على قنوات SSC وشاهد وجهاز GOBX

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت شركة الرياضة السعودية نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصرياً على شاهد VIP وجهاز GOBX.

وأوضحت شبكة قنوات SSC الفضائية أنها تملك حقوق نقل المسابقات السعودية المتمثلة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي القادم 2021-2022م، والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة.

كما حصلت على الحقوق الحصرية لجميع البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.

وأكدت أنه بات بمقدور عشاق الرياضة في المملكة متابعة جميع تلك المباريات على قنـوات SSC الفضائية، إضافة إلى غيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ستستضيفها المملكة الفترة القادمة.

وأضافت أنه يمكن للجمهور الرياضي مشاهدة المسابقات الكروية السعودية وبشكل مجاني على قنوات SSC المفتوحة وبتقنية SD، وذلك على منصة "شاهد"، وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي "عرب سات".

كما ستقوم شبكة قنوات SSC ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية المقامة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة "شاهد VIP" إضافة إلى جهاز "GOBX" الفضائي وهي باقـة "+ Sports on Shahid VIP، ذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات الكروية السعودية، مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتـوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية، واستضافة المحللين الفنيين المختصين وغيرها، وذلك من خلال الاشتراك بالباقات التالية اعتباراً من 6 سبتمبر 2021.

ونوهت بأن سعر الباقة الأولى سيبلغ 57.99 ريال، أما الباقة الثانية فسيبلغ سعرها 74.99 ريال، علمًا أن الباقة متاحة مجاناً على كل من منصة "شاهدVIP " وجهاز GOBX لغاية 5 سبتمبر، موضحة المزيد من المعلومات عبر الرابط التالي :

هنا

كأس خادم الحرمين الشريفين
شاهد
المسابقات الكروية
شاهدVIP
قنوات SSC
ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وكأس السوبر السعودي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناسي
قدوة سيئة لبنات المسلمين
ابو وليد
متاخرين ولكن افضل من لا تصلو ابدا
ابوبدر
انتهى الله يرحم حالنا وحاله .. وهل يعتقد بانه ممكن احد ياخذه ولا حتى فرق الدرجة الثانية ماهم ماخذينه . الكورة ما يبي له...
ابو وليد
نسويلهم قطه -- المهم ما ينسحبون -- وتاهلهم عن طريق ابو خرقه شبه مضمون
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه صح ..

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