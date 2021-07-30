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اختتام دورة الحكام المستجدين بمنطقة الباحة

منذ 9 ساعات
1229
اختتام دورة الحكام المستجدين بمنطقة الباحة

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
اختتمت دورة الحكام المستجدين لكرة القدم والتي نظمتها لجنة الحكام الفرعية بالباحة بمدينة الملك سعود الرياضيه خلال الفترة من 15 -19 /12 /1442، وقد تخللت هذه الدورة محاضرات في قانون اللعبة والتي ألقاها المُحاضر التحكيمي الأستاذ علي الأحمري كما اشتملت أيضاً على محاضرات نظريه وعمليه وامتحانات تحريريه وعملية للمشاركين .

وقدم رئيس لجنة الفرعية للحكام بالباحة الاستاذ علي جمعان الغامدي شكرة و تقديرة لمكتب وزارة الرياضة بالباحة على التعاون الاهتمام.

وفي الختام تم تكريم مدير مكتب وزارة الرياضة بالباحة الاستاذ صالح محمدالغامدي والمحاضر في الأتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ علي الأحمري وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية بالباحة وتوزيع الشهادات على المشاركين.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناسي
قدوة سيئة لبنات المسلمين
ابو وليد
متاخرين ولكن افضل من لا تصلو ابدا
ابوبدر
انتهى الله يرحم حالنا وحاله .. وهل يعتقد بانه ممكن احد ياخذه ولا حتى فرق الدرجة الثانية ماهم ماخذينه . الكورة ما يبي له...
ابو وليد
نسويلهم قطه -- المهم ما ينسحبون -- وتاهلهم عن طريق ابو خرقه شبه مضمون
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه صح ..

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