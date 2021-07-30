اختتام دورة الحكام المستجدين بمنطقة الباحة

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
اختتمت دورة الحكام المستجدين لكرة القدم والتي نظمتها لجنة الحكام الفرعية بالباحة بمدينة الملك سعود الرياضيه خلال الفترة من 15 -19 /12 /1442، وقد تخللت هذه الدورة محاضرات في قانون اللعبة والتي ألقاها المُحاضر التحكيمي الأستاذ علي الأحمري كما اشتملت أيضاً على محاضرات نظريه وعمليه وامتحانات تحريريه وعملية للمشاركين .
وقدم رئيس لجنة الفرعية للحكام بالباحة الاستاذ علي جمعان الغامدي شكرة و تقديرة لمكتب وزارة الرياضة بالباحة على التعاون الاهتمام.
وفي الختام تم تكريم مدير مكتب وزارة الرياضة بالباحة الاستاذ صالح محمدالغامدي والمحاضر في الأتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ علي الأحمري وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية بالباحة وتوزيع الشهادات على المشاركين.