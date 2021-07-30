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موقف بين حارس الشباب فواز القرني واحد المشاهير

منذ ساعة
969

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. المقرود ارهى على الفوز وخسر .. خمنه العذارى بتشجيعهن المزيف ..
ربيعان الربيعان
شعب منسم اجل مالقو الا هالمخرف يرشحونه لرئاستهم المفروض بعد الستين يحال لتقاعد
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
انا
انا اشوف هزازي لو يشارك مع الوحدة او نادي جدة افضل له حتى يثبت وجوده وبعدها تجيه العروض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب واللي ماعنده سنون ، ياكل اللحم اللي ماهو مهتري طبخ ، شلووون ..!!؟

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