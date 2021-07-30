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محام يقترح إغلاق حسابات المشاهير ممن ينشرون إعلانات مضللة كعقوبة رادعة لهم "فيديو"

منذ ساعة
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محام يقترح إغلاق حسابات المشاهير ممن ينشرون إعلانات مضللة كعقوبة رادعة لهم "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
علق ماجد الموزان محام وعضو سابق في النيابة العامة، على توقيع عقوبة بحق مشاهير نشروا إعلانات مخالفة على سناب شات بقيمة 40 ألف ريال عن كل واحد منهم.

وقال ماجد الموزان خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:"العقوبة غير كافية، ويجب إغلاق حسابات من يقوم بنشر إعلانات مضللة من "المشاهير" حتى تكون عقوبة رادعة لهم".

نشرت وزارة التجارة قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات عن نشاط الفوركس «المحظور»، تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

وكانت وزارة التجارة نشرت قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات عن نشاط الفوركس "المحظور"، تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

 

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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131341
منذ 13 دقيقة
كلامه صح ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلامه صح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تحدى وانت مو قد التحدي ..
حبظلم الاثول
اقدم الاب على بنته من الخلف يحدث اتساع من فتحة الشرج ويتسلل الحيوان المنوي داخل شرجها يسبب امراض امساك وعدم التحكم عضلات فتحة الشرج...
ابو محمد 😎 ✍️
الصبر تعدى الحدود ، وجب إبادتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
دقوا مرسمه وخيبوا تعبه ..

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