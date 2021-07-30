خبراء : زيادة فاتورة استخدام الانترنت علامة على قرصنة هاتفك

علي القحطاني (صدى):
أكد خبراء التقنية أن زيادة فاتورة استخدام الانترنت بشكل غير معتاد ودون سبب واضح من العلامات الدالة على أن الهاتف مخترق من قبل آخرين.
وحدد الخبراء علامات أخرى تشير إلى قرصنة الهاتف ومنها أن الهاتف يتلقى العديد من رسائل البريد العشوائية والمكالمات الهاتفية التي تحمل أرقامًا غريبة.
كما يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف دليل على أنه قد يحتوي على برامج ضارة تعمل لسرقة المعلومات وتسجيل المكالمات.
وأضاف الخبراء إلى أن ظهور تطبيقات لم يتم تثبيتها من قبل قد يعني أنها تحتوي على برامج ضارة، ويجب التخلص منها.