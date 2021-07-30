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سجن أب هتك عرض ابنته وهددها بقتل أمها بسلاح ناري

منذ 49 دقيقة
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سجن أب هتك عرض ابنته وهددها بقتل أمها بسلاح ناري

القاهرة (صدى):
قضت محكمة المنصورة في مصر بالسجن المؤبد على رجل هتك عرض ابنته، وهددها بقتلها وقتل امها في حال أفشت عما فعله معها.

وكان الجاني قد عاد من الأردن في نوفمبر الماضي، وظل يشاهد الكثير من الأفلام الأباحية، ففكر أن يقيم علاقة جنسية مع ابنته البالغة من العمر 16 عاما لكنه تراجع.

وفي أحد الأيام جلس مع أصدقاء له وتعاطوا مادة الحشيش المخدر، وعندما عاد للمنزل طلب من ابنته أن تخلع ملابسها لكنها رفضت، فهددها بالسلاح وتوعد بقتل أمها.

وأقدم الجاني على هتك عرضها من الخلف، وبعد أسبوع طلب منها نفس الأمر فوثقت ذلك بتسجيل، ورفضت فعل ذلك ثم أخبرت والدتها التي بادرت بإبلاغ الشرطة، واعترف الأب بتنفيذ جريمته.

مصر
الأردن
المنصورة
محكمة
هتك عرض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131331
منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ايش هاالمصايب .. استغفر الله العظيم من كل ذنب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. المقرود ارهى على الفوز وخسر .. خمنه العذارى بتشجيعهن المزيف ..
ربيعان الربيعان
شعب منسم اجل مالقو الا هالمخرف يرشحونه لرئاستهم المفروض بعد الستين يحال لتقاعد
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
انا
انا اشوف هزازي لو يشارك مع الوحدة او نادي جدة افضل له حتى يثبت وجوده وبعدها تجيه العروض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب واللي ماعنده سنون ، ياكل اللحم اللي ماهو مهتري طبخ ، شلووون ..!!؟

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