سجن أب هتك عرض ابنته وهددها بقتل أمها بسلاح ناري

القاهرة (صدى):
قضت محكمة المنصورة في مصر بالسجن المؤبد على رجل هتك عرض ابنته، وهددها بقتلها وقتل امها في حال أفشت عما فعله معها.
وكان الجاني قد عاد من الأردن في نوفمبر الماضي، وظل يشاهد الكثير من الأفلام الأباحية، ففكر أن يقيم علاقة جنسية مع ابنته البالغة من العمر 16 عاما لكنه تراجع.
وفي أحد الأيام جلس مع أصدقاء له وتعاطوا مادة الحشيش المخدر، وعندما عاد للمنزل طلب من ابنته أن تخلع ملابسها لكنها رفضت، فهددها بالسلاح وتوعد بقتل أمها.
وأقدم الجاني على هتك عرضها من الخلف، وبعد أسبوع طلب منها نفس الأمر فوثقت ذلك بتسجيل، ورفضت فعل ذلك ثم أخبرت والدتها التي بادرت بإبلاغ الشرطة، واعترف الأب بتنفيذ جريمته.