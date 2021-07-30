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الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منذ 46 دقيقة
1179
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (50) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (49) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. المقرود ارهى على الفوز وخسر .. خمنه العذارى بتشجيعهن المزيف ..
ربيعان الربيعان
شعب منسم اجل مالقو الا هالمخرف يرشحونه لرئاستهم المفروض بعد الستين يحال لتقاعد
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
انا
انا اشوف هزازي لو يشارك مع الوحدة او نادي جدة افضل له حتى يثبت وجوده وبعدها تجيه العروض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب واللي ماعنده سنون ، ياكل اللحم اللي ماهو مهتري طبخ ، شلووون ..!!؟

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