تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز 

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن حقيقة ما تردد من أنباء بشأن خضوعها لجراحة جديدة خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر، إن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحة أن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز شبه مستقرة، كما أنه من المقرر مغادرتها للمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أن تعود لمنزلها لاستكمال علاجها تحت إشراف طبي، مضيفا أن زوجها الفنان أحمد العوضي، يلازمها دوما في المستشفى.
ولفتت إلى أن ياسمين عبدالعزيز واعية تماما لما يحدث حولها، ولكن لا زال الأطباء يمنعون الزيارات عنها.