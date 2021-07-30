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تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز 

منذ ساعة
518
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز 

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن حقيقة ما تردد من أنباء بشأن خضوعها لجراحة جديدة خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر، إن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحة أن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز شبه مستقرة، كما أنه من المقرر مغادرتها للمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن تعود لمنزلها لاستكمال علاجها تحت إشراف طبي، مضيفا أن زوجها الفنان أحمد العوضي، يلازمها دوما في المستشفى.

ولفتت إلى أن ياسمين عبدالعزيز واعية تماما لما يحدث حولها، ولكن لا زال الأطباء يمنعون الزيارات عنها.

 

مصر
المستشفى
ياسمين عبد العزيز
جراحة جديدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. المقرود ارهى على الفوز وخسر .. خمنه العذارى بتشجيعهن المزيف ..
ربيعان الربيعان
شعب منسم اجل مالقو الا هالمخرف يرشحونه لرئاستهم المفروض بعد الستين يحال لتقاعد
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
انا
انا اشوف هزازي لو يشارك مع الوحدة او نادي جدة افضل له حتى يثبت وجوده وبعدها تجيه العروض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب واللي ماعنده سنون ، ياكل اللحم اللي ماهو مهتري طبخ ، شلووون ..!!؟

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