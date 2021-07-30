كاريلي يحسم مصير "هزازي" مع الاتحاد (فيديو)

نواف السالم (صدى):
نفى الصحفي الرياضي، منار شاهين، حقيقة تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب"نايف هزازي"، مضيفا أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، فابيو كاريلي، رفض ذلك.
ولفت إلى أن مسكر الاتحاد يسير حاليًا بشكل جيد، وانضم له يوم أمس حارس الجديد، أسامة المرمش، لافتا إلى أن الفريق يحتاج لمدافع مهاجم صريح، وذلك بحسب ما ذكره بقناة mbc.
وأكد أن النادي حاليًا قادر على إتمام 3 تعاقدت لكنه يركز على سداد الالتزامات المالية التي عليه لصالح الأندية من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتجنب خصم 15 نقطة منه في الموسم الرياضي الجديد.
وأضاف أن النادي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد إلا أن السيولة المالية وعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية تقف عائقا أمام ذلك.