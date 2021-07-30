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كاريلي يحسم مصير "هزازي" مع الاتحاد (فيديو)

منذ ساعة
1967
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كاريلي يحسم مصير "هزازي" مع الاتحاد (فيديو)

نواف السالم (صدى):
نفى الصحفي الرياضي، منار شاهين، حقيقة تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب"نايف هزازي"، مضيفا أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، فابيو كاريلي، رفض ذلك.

ولفت إلى أن مسكر الاتحاد يسير حاليًا بشكل جيد، وانضم له يوم أمس حارس الجديد، أسامة المرمش، لافتا إلى أن الفريق يحتاج لمدافع مهاجم صريح، وذلك بحسب ما ذكره بقناة mbc.

وأكد أن النادي حاليًا قادر على إتمام 3 تعاقدت لكنه يركز على سداد الالتزامات المالية التي عليه لصالح الأندية من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتجنب خصم 15 نقطة منه في الموسم الرياضي الجديد.

وأضاف أن النادي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد إلا أن السيولة المالية وعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية تقف عائقا أمام ذلك.

الاتحاد
نايف هزازي
كرة القدم
نادي الاتحاد
فابيو كاريلي

التعليقات

انا
انا عدد التعليقات : 24
منذ 8 دقائق
انا اشوف هزازي لو يشارك مع الوحدة او نادي جدة افضل له حتى يثبت وجوده وبعدها تجيه العروض

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. المقرود ارهى على الفوز وخسر .. خمنه العذارى بتشجيعهن المزيف ..
ربيعان الربيعان
شعب منسم اجل مالقو الا هالمخرف يرشحونه لرئاستهم المفروض بعد الستين يحال لتقاعد
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
انا
انا اشوف هزازي لو يشارك مع الوحدة او نادي جدة افضل له حتى يثبت وجوده وبعدها تجيه العروض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب واللي ماعنده سنون ، ياكل اللحم اللي ماهو مهتري طبخ ، شلووون ..!!؟

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