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مطاردة وصدم بين شاب كويتي وشرطي

منذ ساعتين
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التعليقات

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياسلام عليك ابو يمن داعس ساعه بعد ساعه اضرب حسابك بعد ساعه
ابوفهد الحبلاني العنزي
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
Rae
يا حبيبي دخول الحفلات مقل دخول الايواق والمولات نفس الاجرءات وكل الناس الب ف الحفله محصنين يعني مافي اي مشكله انت
محمد
بارك الله بمن علق شعب مبارك واعي . للأسف لايزال محمد عبده يغنى وهو بهذا العمر اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ندعو له وللجميع...
عبدالله الناصر / حائل
لعنة ترامب تلاحق هذا العجوز المرتعش اينما حل او ارتحل

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