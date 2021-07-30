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ثلاثيني يقفز من الدور الثاني للهروب من سيدات ورجال هتكوا عرضه

منذ 27 دقيقة
342
ثلاثيني يقفز من الدور الثاني للهروب من سيدات ورجال هتكوا عرضه

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على إنقاذ نفسه من رجال ونساء قاموا بتعذيبه وهتك عرضه من خلال إلقاء نفسه من الدور الثاني.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر إبريل الماضي في محافظة الدقهلية، حيث أعدت زوجة المجني عليه، وهو صاحب مكتب استيراد وتصدير، خطة لاستدراجه من أجل تعذيبه وقتله بمساعدة سيدتين و4 رجال.

وعندما وصل المجني عليه البالغ من العمر 35 عاما إلى الشقة المطلوبة تعدوا عليه بالضرب، وقاموا بهتك عرضه وتعذيبه بواسطة عصا ومطواة وحذاء وتوثيق ذلك في مقاطع فيديو، وكانوا يعتزمون قتله لكنه فر من خلال القفز من الدور الثاني.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وقضت المحكمة اليوم بسجن المتورطين في الجريمة من سنة إلى 10 سنوات.

مصر
محافظة
رجل
هتك عرض
الدقهلية
إبريل

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياسلام عليك ابو يمن داعس ساعه بعد ساعه اضرب حسابك بعد ساعه
ابوفهد الحبلاني العنزي
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
Rae
يا حبيبي دخول الحفلات مقل دخول الايواق والمولات نفس الاجرءات وكل الناس الب ف الحفله محصنين يعني مافي اي مشكله انت
محمد
بارك الله بمن علق شعب مبارك واعي . للأسف لايزال محمد عبده يغنى وهو بهذا العمر اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ندعو له وللجميع...
عبدالله الناصر / حائل
لعنة ترامب تلاحق هذا العجوز المرتعش اينما حل او ارتحل

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