ثلاثيني يقفز من الدور الثاني للهروب من سيدات ورجال هتكوا عرضه

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على إنقاذ نفسه من رجال ونساء قاموا بتعذيبه وهتك عرضه من خلال إلقاء نفسه من الدور الثاني.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر إبريل الماضي في محافظة الدقهلية، حيث أعدت زوجة المجني عليه، وهو صاحب مكتب استيراد وتصدير، خطة لاستدراجه من أجل تعذيبه وقتله بمساعدة سيدتين و4 رجال.
وعندما وصل المجني عليه البالغ من العمر 35 عاما إلى الشقة المطلوبة تعدوا عليه بالضرب، وقاموا بهتك عرضه وتعذيبه بواسطة عصا ومطواة وحذاء وتوثيق ذلك في مقاطع فيديو، وكانوا يعتزمون قتله لكنه فر من خلال القفز من الدور الثاني.
وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وقضت المحكمة اليوم بسجن المتورطين في الجريمة من سنة إلى 10 سنوات.