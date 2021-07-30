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أمير القصيم يشدد على قطاعات المنطقة بعدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية

منذ 11 ساعة
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أمير القصيم يشدد على قطاعات المنطقة بعدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية

محمد المحسن (صدى):
شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على كافة قطاعات المنطقة بأهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والبروتوكولات والتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

واكد سموه أن الدولة أعزها الله بذلت جميع الإمكانات وسخرت جميع الجهود لحماية الوطن والمواطنين من هذا الوباء, مشدداً على أهمية البعد عن التجمعات وعدم تهاون قطاعات المنطقة كافة مع مخالفي الإجراءات والبروتوكولات الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات, والتأكيد على التقيد بالإجراءات الصحية وتطبيق لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي.

مشدداً سموه على جميع القطاعات في المنطقة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ.

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياسلام عليك ابو يمن داعس ساعه بعد ساعه اضرب حسابك بعد ساعه
ابوفهد الحبلاني العنزي
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
Rae
يا حبيبي دخول الحفلات مقل دخول الايواق والمولات نفس الاجرءات وكل الناس الب ف الحفله محصنين يعني مافي اي مشكله انت
محمد
بارك الله بمن علق شعب مبارك واعي . للأسف لايزال محمد عبده يغنى وهو بهذا العمر اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ندعو له وللجميع...
عبدالله الناصر / حائل
لعنة ترامب تلاحق هذا العجوز المرتعش اينما حل او ارتحل

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