رجل يتخفى في ملابس نسائية ونقاب وحديثه في التليفون يكشفه

القاهرة (صدى):
تمكن شخص من كشف رجلا متنكرا في ملابس نسائية في مصر، وذلك بعد أن وشى بنفسه بحديثه بالهاتف بصوته الخشن أثناء سيره في أحد الشوارع.
تفصيلا، أمسك الأهالي "برجل يسير في أحد الشوارع، ويتخفى في ملابس نسائية، ويرتدي نقابا أسود، ولا يظهر منه شيء، إلا أن حديثه في التليفون كشفه من صوته الرجالي، وبعدما اقترب منه أحد المواطنين، أدرك أن من يتحدث في التليفون رجل وليس امرأة كما يبدو، فتوقف عن السير، وحاول التحدث معه ليكشفه، وتجمع الأهالي حوله وطلبوا له الشرطة"، بحسب الوطن المصرية.
وقال الأهالي أنهم حين تبينوا أن صاحب الصوت الخشن في ملابس نسائية رجل، تخوفوا من أن يكون في طريقه لارتكاب جريمة ما فألقوا القبض عليه، وسلموه للشرطة