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رجل يتخفى في ملابس نسائية ونقاب وحديثه في التليفون يكشفه

منذ 31 دقيقة
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رجل يتخفى في ملابس نسائية ونقاب وحديثه في التليفون يكشفه

القاهرة (صدى):
تمكن شخص من كشف رجلا متنكرا في ملابس نسائية في مصر، وذلك بعد أن وشى بنفسه بحديثه بالهاتف بصوته الخشن أثناء سيره في أحد الشوارع.

تفصيلا، أمسك الأهالي "برجل يسير في أحد الشوارع، ويتخفى في ملابس نسائية، ويرتدي نقابا أسود، ولا يظهر منه شيء، إلا أن حديثه في التليفون كشفه من صوته الرجالي، وبعدما اقترب منه أحد المواطنين، أدرك أن من يتحدث في التليفون رجل وليس امرأة كما يبدو، فتوقف عن السير، وحاول التحدث معه ليكشفه، وتجمع الأهالي حوله وطلبوا له الشرطة"، بحسب الوطن المصرية.

 

وقال الأهالي أنهم حين تبينوا أن صاحب الصوت الخشن في ملابس نسائية رجل، تخوفوا من أن يكون في طريقه لارتكاب جريمة ما فألقوا القبض عليه، وسلموه للشرطة

مصر
ملابس نسائية
نقاب

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3119
منذ 7 دقائق
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياسلام عليك ابو يمن داعس ساعه بعد ساعه اضرب حسابك بعد ساعه
ابوفهد الحبلاني العنزي
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
Rae
يا حبيبي دخول الحفلات مقل دخول الايواق والمولات نفس الاجرءات وكل الناس الب ف الحفله محصنين يعني مافي اي مشكله انت
محمد
بارك الله بمن علق شعب مبارك واعي . للأسف لايزال محمد عبده يغنى وهو بهذا العمر اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ندعو له وللجميع...
عبدالله الناصر / حائل
لعنة ترامب تلاحق هذا العجوز المرتعش اينما حل او ارتحل

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