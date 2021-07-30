تراكتور يهدد بالانسحاب قبل مواجهة النصر

ماجد محمد (صدى):
لاتزال الأزمات تطارد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر و تراكتور سازي الإيراني قبل موعدها في سبتمبر القادم.
وقالت مصادر إنه من الممكن للغاية، أن يعلن نادي تراكتور سازي، الانسحاب من المباراة، وهو ما يعني تأهل العالمي مباشرة، إلى دور ربع النهائي.
وأوضح للإعلامي الرياضي داوود أكديري، أن نجوم الفريق الإيراني امتتع، عن المشاركة في التدريبات، لليوم الثاني على التوالي، مبينا أن هذا القرار، يأتي كنوع من الاحتجاج من اللاعبين، على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
و أشار أكديري، إلى تهديد 5 نجوم في تراكتور، بـ"فسخ" عقودهم مع الفريق الأول لكرة القدم، للسبب نفسه.
وفي حال عدم استطاعت إدارة تراكتور، حل أزمة إضراب اللاعبين، قبل المباراة، قد تضطر إلى الانسحاب، ما قد يعرضها لعقوبات مالية، والحرمان من المشاركة قاريًا، لمدة عامين.