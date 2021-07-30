سناب شات تعلن حل مشكلة عدم إمكانية تسجيل الدخول

وكالات (صدى):
أعلنت شركة سناب شات عن إطلاق تحديث لتطبيقها الأشهر لمشاركة القصص المصورة اليومية، وذلك بعد المشكلة التي ضربت التطبيق ومنعت المستخدمين من إمكانية تسجيل الدخول إلى التطبيق.
وقالت الشركة أن التحديث الجديد الذي أطلقته اليوم (الجمعة) هو الإصدار رقم (11.38.2.40)، وتضمن إصلاح الأخطاء السابقة، وإضافة تحسينات جديدة، وهو التحديث الثاني خلال يومين بعد إطلاقها تحديثا بإصدار رقم (11.38.1.39) أمس (الخميس) 29 يوليو..
وفي وقت سابق، أطلقت سناب شات قد أضافت خاصية جديدة للمستخدمين باسم أماكني My Places إلى خريطة سناب الموجودة ضمن التطبيق، والتي تربط المستخدمين بأكثر من 30 مليون متجر، والتي تمكن المستخدمين من تسجيل أماكنهم المفضلة وإرسالها إلى الأصدقاء والحصول على التوصيات والمقترحات.