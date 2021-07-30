نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

منذ ساعة
1842
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المسلمين بتقوى الله والتسامح .

وقال في خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام :" لقد قضى الحجاج مناسكهم تقبل الله منا ومنهم ، وجعل حجهم مبروراً ، وسعيهم مشكورا ، وذنبهم مغفورا ، وأنتم في توديع عام ، واستقبال آخر ، يحسن الوقوف للمحاسبة وفي ديوان المحاسبة تظهر عبر الحوادث الجمة ، ونوازل الدهر الكثيرة ، هذه الدار للفناء ، وأهلها للموت والبلاء – خداعة غدارة – والنفوس بالسوء أمارة ، والشيطان يأمر بالسوء والفحشاء ، ويعد بالفقر والخسارة ، ومن لم يكن يومه خيراً من أمسه فهو مغبون ، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان ، غير أن الأعمال الجليلة ، والآثار الجميلة ، والفعال الحميدة ، هي التي تخلد ذكر صاحبها ، وتورثه حياة بعد ممات ، وتبقي له ذكرا وثناءً ، وحمداً ودعاءً " .

وأضاف :" السمعة الحسنة ، والذكر الطيب ، هي رأس مال المرء ، وهي عمره الثاني . يبنيه في حياته القصيرة ، ليكون عمره المديد . لسان الصدق في الآخرين نعمة من الله عظيمة ، ومنة من المولى كبيرة ، يختص بها من يشاء من عباده ، ممن آمنوا ، وصدقوا ، وأخلصوا ، وبذلوا ، ونفعوا الخلق ، ونشروا الإحسان في العالمين . السمعة الحسنة نعمة يضعها الله للعبد في نفوس الناس ، ويجريها على ألسنة الخلق والذكر الطيب معيار من معايير القيم والاخلاق ، يرجع إليها الناس ، ويزنون بها أقدار الرجال ".

وبين الشيخ بن حميد ، أن الحمد يبقى لمن عم نفعه ، والثناء يدوم لمن انتشر عطاؤه ، والسمعة الحسنة تحفظ لمن تواصل بره ، والذكر يعلو لمن ترادف إحسانه ، فترى هؤلاء الأخيار يقدمون من الأعمال ، والقرب ، والطاعات مالا ينقطع به عمل ، ولا يقف معه أجر ، ( أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ) . فالذكر الطيب هو - بعد فضل الله - من ثمرة عمل المرء ، وحسن تصرفاته ، وكريم سلوكه ، والناس شهداء الله في أرضه .

وتابع فضيلته قائلاً :" السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والذكر الكريم حرص عليها أفضل البشر ، وأكرم الخلق ، أنبياء الله ورسلُه ، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ، فقد سألوا ربهم أن يهبهم الذكر الحسن ، ولسان الصدق في الآخرين إلى نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - ، جموع بعد جموع من الأنبياء ، والصديقين ، والصالحين إلى آخر .هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، من ذريته ، وفيهم ما لا يحصى من ألسن الصدق من الصحابة والتابعين ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . فأتباع الرسل - عليهم السلام - لهم ميراث لسان الصدق بحسب إيمانهم ، وطاعتهم ، وخدمتهم لدين الله ، وينقص حظهم بقدر تقصيرهم ، وبعدهم عن نهج الخليل وذريته نهج الملة الحنيفية " .

وأوضح الشيخ صالح بن حميد أن المؤمن لا يبذل الخير للمدح ، ولا رغبةً في الثناء ، ولا طمعا في السمعة ، ولكن يبذله بنية خالصة ، ومقصد حسن ، فيقبل الله سعيه ، ويضع له القبول في العباد ، فينشر له الذكر الحسن والثناء والدعاء . سبحان من فاوت بين الناس ، وباعد بينهم كما باعد بين السماء والأرض ، أقوام طهُرت قلوبهم ، وسمت هممهم ، وعلت سمعتهم كالنحل لا يأكل إلا طيبا ، ولا يخرج إلا طيبا . وآخرون أظلمت قلوبهم ، فضعفت هممهم ، وانتكست إراداتهم ، وصغرت نفوسهم ، فضعفت أعمالهم ، وخبا ذكرهم ، بل فيهم من ساءت سمعتهم.

نعم يموت أناس فلا يؤسى لفراقهم ، ولا يشعر بفقدهم ، فليس لهم آثار صالحة ، ولا أعمال نافعة ، ولا إحسان إلى الخلق ، لا يرى لهم شاكر ، ولا يذكرهم بالخير ذاكر ، وكأنهم لا كانوا ولا وجُدوا ناهيكم بمن يفرح الناس لموتهم ، ويتنفس الناس الصعداء عند فقدهم ، من حقود حسود ، وجموع منوع ، وفاحش سليط اللسان ، متكبر صاحب هوى ، معاملته غلظة ، وخلطته شدة ، وحديثه ثقيل .

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام :" إن من عجيب ما قرره ديننا أن غير المسلم المخلص الصادق إذا عمل عملاً صالحا ينفع العباد والبلاد من إغاثة ملهوف ، ونصرة مظلوم ، ونفع للبشرية بأي وجوه النفع ، فإنه يُبقي له ذكرا في الدنيا ، وصيتا عبر القرون ، كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن حاتم الطائي ، وعبد الله بن جدعان ، وكذلك في سائر الأعصار والأمصار من المخترعين والمكتشفين ، والأطباء ، والمدافعين عن حقوق المظلومين ، ومن يقدمون الخدمات للبشرية ، يبقى ذكرهم ، وتحفظ سيرهم الحسنة ، وأفعالهم الطيبة جزاء ما قدموا ونفعوا ، أما الآخرة فليس لهم فيها من نصيب ولا خلاق " .

مكة المكرمة
خطبة الجمعة
المسجد الحرام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ماجد الشمري
النصر بعد الالتفافه الشرفيه مع الرئيس مسلي ال معمر لاخوف عليه الخوف على الاتحاد والاهلي لا سيوله ولا اعضاء شرف يدعمون
4lovex2
في هذه الحالة يفضل استشارة الطبيب فوراً لأن الطبيب يحدد علاج مناسب لكل فئة عمرية وسبب ظهور هذه التقرحات .
لللل
ليش الشدة الاجرات في الاسواق والدوائر الحكوميه والمساجد والاستراحات وصدعتو روس الناس وفرض الغرامات الماليه اما في الحفلات الغنائية لا وتنقل مباشر لاوزارة الداخليه...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا سوف يسمح لتجار بتلاعب بالأسعار ومن هو المتضرر المواطن المسكين وحتى المقيم وخاصة الفقراء من...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ضعف الوازع الديني لديهم كثيير حوادث الانتحار كثرت نسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة.

أخر الأخبار

بالفيديو.. سيارة مسرعة تقتحم واجهة محل بجدة
بالفيديو.. سيارة مسرعة تقتحم واجهة محل بجدة
منذ 13 دقيقة 1448
سيف الإسلام القذافي: تم اعتقالي في كهف .. وأسعى للعودة السياسية
سيف الإسلام القذافي: تم اعتقالي في كهف .. وأسعى للعودة السياسية
منذ 18 دقيقة 1484
بالفيديو.. عضو حقوق الإنسان: تسول الأطفال الأجانب يدخل ضمن الاتجار
بالفيديو.. عضو حقوق الإنسان: تسول الأطفال الأجانب يدخل ضمن الاتجار
منذ 23 دقيقة 1497
سناب شات تعلن حل مشكلة عدم إمكانية تسجيل الدخول
سناب شات تعلن حل مشكلة عدم إمكانية تسجيل الدخول
منذ 43 دقيقة 1590
كيفية تعزيز المناعة خلال فترة الحمل
كيفية تعزيز المناعة خلال فترة الحمل
منذ ساعة 1504
رابح صقر يخاطب شخص خلال حفل بجدة: "حبيبنا أنت وش فيك"
رابح صقر يخاطب شخص خلال حفل بجدة: "حبيبنا أنت وش فيك"
منذ ساعة 1109
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ ساعة 1824
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
منذ ساعة 1842
كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا
كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا
منذ ساعة 1751
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1694