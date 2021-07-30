كيفية تعزيز المناعة خلال فترة الحمل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر فترة الحمل من أكثر الفترات التي يتعرض جسم السيدات فيها للعديد من التغييرات داخل الجهاز المناعي ، والذي سيخضع للعديد من التعديلات منذ لحظة حدوث الحمل وطوال فترة ما بعد الولادة.
ويمكن أن تجعل هذه التغييرات الأمهات خلال فترة الحمل أكثر عرضة للأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد والتهابات المسالك البولية والتسمم الغذائي، في معظم الحالات يكون طفلك محميًا من الأذى في حالة حدوث المرض ، إلا أن بعض الأمراض يمكن أن تضر بك ولطفلك.
وسلط موقع parenting.firstcry، الضوء على أبرز الطرق الغير تقليدية و المختلفة تساعد في تعزيز مناعة الأم في فترة الحمل و أهمها
-المحافظة على ترطيب الجسم
يجب أن تشرب المرأة الحامل حوالي 2.5 لتر من الماء يوميًا، الماء أمر حيوي لجسمك للعمل في أفضل حالاته بدون كمية كافية من الماء تتراكم السموم في الدم مما يضعف جهاز المناعة لدى الأمهات، ويلعب الماء أيضًا دورًا كبيرًا في الجهاز اللمفاوي
-احصلى على مزيد من النوم
يعد النوم فرصة للجسد لفحص مدى جودة عمل كل شيء، يستخدم جهازك المناعي هذه المرة لإنتاج الخلايا والبروتينات التي تساعد الجهاز المناعي ليكون في أفضل حالاته، يمكن أن يكون النوم غير السليم أيضًا مصدرًا كبيرًا للتوتر لكثير من الأشخاص .
-ممارسة التمارين
في حال أكد الطبيب أن التوليد آمن ، يمكن الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أثناء الحمل، حيث أنها تعزز التمارين المناعة بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك رفع درجة حرارة الجسم مما يبطئ نمو البكتيريا ويطلق الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء بشكل أسرع، لا يُنصح بممارسة الرياضة إلى حد انقطاع النفس أثناء الحمل.
- تناول نظام غذائي متنوع وصحي
الأطعمة تعزز المناعة عن طريق الحصول على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة في نظامك الغذائي، تناولي الفيتامينات المتعددة المصممة للحمل للتأكد من أنك تغطي جميع الأساسيات، يمكنك أيضًا دمج الأطعمة المعززة للمناعة مثل الثوم والكركم والبروكلي والزنجبيل، فيتامين ج مهم أيضًا لجهاز المناعة لديك
- تقليل التوتر
يقلل الإجهاد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون للإجهاد هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات وكذلك يتعافون بشكل أبطأ من المرض. قلل من توترك باستخدام تقنيات مثل التأمل والتحكم في التنفس ومشاركة مخاوفك مع شخص تثق به.