نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كيفية تعزيز المناعة خلال فترة الحمل

منذ ساعة
1499
كيفية تعزيز المناعة خلال فترة الحمل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر فترة الحمل من أكثر الفترات التي يتعرض جسم السيدات فيها للعديد من التغييرات داخل الجهاز المناعي ، والذي سيخضع للعديد من التعديلات منذ لحظة حدوث الحمل وطوال فترة ما بعد الولادة.

ويمكن أن تجعل هذه التغييرات الأمهات خلال فترة الحمل أكثر عرضة للأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد والتهابات المسالك البولية والتسمم الغذائي، في معظم الحالات يكون طفلك محميًا من الأذى في حالة حدوث المرض ، إلا أن بعض الأمراض يمكن أن تضر بك ولطفلك.

وسلط موقع parenting.firstcry، الضوء على أبرز الطرق الغير تقليدية و المختلفة تساعد في تعزيز مناعة الأم في فترة الحمل و أهمها

-المحافظة على ترطيب الجسم

يجب أن تشرب المرأة الحامل حوالي 2.5 لتر من الماء يوميًا، الماء أمر حيوي لجسمك للعمل في أفضل حالاته بدون كمية كافية من الماء تتراكم السموم في الدم مما يضعف جهاز المناعة لدى الأمهات، ويلعب الماء أيضًا دورًا كبيرًا في الجهاز اللمفاوي

-احصلى على مزيد من النوم

يعد النوم فرصة للجسد لفحص مدى جودة عمل كل شيء، يستخدم جهازك المناعي هذه المرة لإنتاج الخلايا والبروتينات التي تساعد الجهاز المناعي ليكون في أفضل حالاته، يمكن أن يكون النوم غير السليم أيضًا مصدرًا كبيرًا للتوتر لكثير من الأشخاص .

-ممارسة التمارين

في حال أكد الطبيب أن التوليد آمن ، يمكن الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أثناء الحمل، حيث أنها تعزز التمارين المناعة بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك رفع درجة حرارة الجسم مما يبطئ نمو البكتيريا ويطلق الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء بشكل أسرع، لا يُنصح بممارسة الرياضة إلى حد انقطاع النفس أثناء الحمل.

- تناول نظام غذائي متنوع وصحي

الأطعمة تعزز المناعة عن طريق الحصول على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة في نظامك الغذائي، تناولي الفيتامينات المتعددة المصممة للحمل للتأكد من أنك تغطي جميع الأساسيات، يمكنك أيضًا دمج الأطعمة المعززة للمناعة مثل الثوم والكركم والبروكلي والزنجبيل، فيتامين ج مهم أيضًا لجهاز المناعة لديك

- تقليل التوتر

يقلل الإجهاد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون للإجهاد هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات وكذلك يتعافون بشكل أبطأ من المرض. قلل من توترك باستخدام تقنيات مثل التأمل والتحكم في التنفس ومشاركة مخاوفك مع شخص تثق به.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ماجد الشمري
النصر بعد الالتفافه الشرفيه مع الرئيس مسلي ال معمر لاخوف عليه الخوف على الاتحاد والاهلي لا سيوله ولا اعضاء شرف يدعمون
4lovex2
في هذه الحالة يفضل استشارة الطبيب فوراً لأن الطبيب يحدد علاج مناسب لكل فئة عمرية وسبب ظهور هذه التقرحات .
لللل
ليش الشدة الاجرات في الاسواق والدوائر الحكوميه والمساجد والاستراحات وصدعتو روس الناس وفرض الغرامات الماليه اما في الحفلات الغنائية لا وتنقل مباشر لاوزارة الداخليه...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا سوف يسمح لتجار بتلاعب بالأسعار ومن هو المتضرر المواطن المسكين وحتى المقيم وخاصة الفقراء من...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ضعف الوازع الديني لديهم كثيير حوادث الانتحار كثرت نسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة.

أخر الأخبار

بالفيديو.. سيارة مسرعة تقتحم واجهة محل بجدة
بالفيديو.. سيارة مسرعة تقتحم واجهة محل بجدة
منذ 13 دقيقة 1435
سيف الإسلام القذافي: تم اعتقالي في كهف .. وأسعى للعودة السياسية
سيف الإسلام القذافي: تم اعتقالي في كهف .. وأسعى للعودة السياسية
منذ 17 دقيقة 1480
بالفيديو.. عضو حقوق الإنسان: تسول الأطفال الأجانب يدخل ضمن الاتجار
بالفيديو.. عضو حقوق الإنسان: تسول الأطفال الأجانب يدخل ضمن الاتجار
منذ 23 دقيقة 1497
سناب شات تعلن حل مشكلة عدم إمكانية تسجيل الدخول
سناب شات تعلن حل مشكلة عدم إمكانية تسجيل الدخول
منذ 42 دقيقة 1590
كيفية تعزيز المناعة خلال فترة الحمل
كيفية تعزيز المناعة خلال فترة الحمل
منذ ساعة 1499
رابح صقر يخاطب شخص خلال حفل بجدة: "حبيبنا أنت وش فيك"
رابح صقر يخاطب شخص خلال حفل بجدة: "حبيبنا أنت وش فيك"
منذ ساعة 1109
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ ساعة 1824
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
منذ ساعة 1837
كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا
كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا
منذ ساعة 1751
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1694