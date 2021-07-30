كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا

سول (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة اعتماد إقامة مباريات ربع ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الشرق في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية.
وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن المباريات ستقام من جولة واحدة خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.
وتقام مباريات الدور ثمن النهائي اعتباراً من 14 سبتمبر، حيث يلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب مع كاوازاكي فرونتال الياباني، ودايجو الكوري مع ناجويا جرامبوس الياباني.
في حين يلعب في اليوم التالي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.