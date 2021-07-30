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هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة

منذ ساعة
1694
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية Expro توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول/ قطاع إدارة الاستثمار العام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو الإدارة المالية)، أو في أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أول/ قطاع التمكين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو الإدارة).

وأضافت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عن طريق بوابة للهيئة .

وظائف شاغرة
كفاءة الإنفاق والمشروعات

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أحدث التعليقات

ماجد الشمري
النصر بعد الالتفافه الشرفيه مع الرئيس مسلي ال معمر لاخوف عليه الخوف على الاتحاد والاهلي لا سيوله ولا اعضاء شرف يدعمون
4lovex2
في هذه الحالة يفضل استشارة الطبيب فوراً لأن الطبيب يحدد علاج مناسب لكل فئة عمرية وسبب ظهور هذه التقرحات .
لللل
ليش الشدة الاجرات في الاسواق والدوائر الحكوميه والمساجد والاستراحات وصدعتو روس الناس وفرض الغرامات الماليه اما في الحفلات الغنائية لا وتنقل مباشر لاوزارة الداخليه...
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لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا سوف يسمح لتجار بتلاعب بالأسعار ومن هو المتضرر المواطن المسكين وحتى المقيم وخاصة الفقراء من...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ضعف الوازع الديني لديهم كثيير حوادث الانتحار كثرت نسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة.

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