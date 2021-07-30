هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية Expro توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل أول/ قطاع إدارة الاستثمار العام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو الإدارة المالية)، أو في أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار أول/ قطاع التمكين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو الإدارة).
وأضافت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عن طريق بوابة للهيئة .