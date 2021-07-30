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مواصفات سيارة دودج تشالنجر 2021

منذ ساعتين
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مواصفات سيارة دودج تشالنجر 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن مواصفات دودج تشالنجر 2021، وبالتحديد تشالنجر موديل 2021، ذات المكانة الرفيعة فى سوق السيارات.

وتأتي سيارة دودج تشالنجر موديل 2021 بمحرك 6 أسطوانات سعة 3.6 لتر، قوة 305 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لفئة جي تي.

في حين أن فئة اس ار تي هيلكات، تأتي بمحرك 8 أسطوانات، سعة 6.2 لتر، قوة 707 حصان، وعزم دوران يصل إلى 958 نيوتن/متر، بسرعة قصوى 326 كم/س.

وتتميز تشالنجر موديل 2021 بهيكل خاريجي قوي، مع مصابيح أمامية كبيرة الحجم دائرية بإضاءة LED، و مرايا جانبية صغيرة الحجم بنفس لون السيارة، أما فى الخلف مصابيح عريضة مع صدام خلفي متوسط الحجم ، و جناح خلفي صغير، ونظام عادم مزدوج.

في حين تتميز مقصورة تشالنجر موديل 2021 من الداخل بمقاعد مريحة للغاية مغطاة بجلود سوداء، بالإضافة لشاشة ملاحة باللمس، و لوحة عدادات متطورة.

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أحدث التعليقات

ماجد الشمري
النصر بعد الالتفافه الشرفيه مع الرئيس مسلي ال معمر لاخوف عليه الخوف على الاتحاد والاهلي لا سيوله ولا اعضاء شرف يدعمون
4lovex2
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لللل
ليش الشدة الاجرات في الاسواق والدوائر الحكوميه والمساجد والاستراحات وصدعتو روس الناس وفرض الغرامات الماليه اما في الحفلات الغنائية لا وتنقل مباشر لاوزارة الداخليه...
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