مواصفات سيارة دودج تشالنجر 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن مواصفات دودج تشالنجر 2021، وبالتحديد تشالنجر موديل 2021، ذات المكانة الرفيعة فى سوق السيارات.
وتأتي سيارة دودج تشالنجر موديل 2021 بمحرك 6 أسطوانات سعة 3.6 لتر، قوة 305 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لفئة جي تي.
في حين أن فئة اس ار تي هيلكات، تأتي بمحرك 8 أسطوانات، سعة 6.2 لتر، قوة 707 حصان، وعزم دوران يصل إلى 958 نيوتن/متر، بسرعة قصوى 326 كم/س.
وتتميز تشالنجر موديل 2021 بهيكل خاريجي قوي، مع مصابيح أمامية كبيرة الحجم دائرية بإضاءة LED، و مرايا جانبية صغيرة الحجم بنفس لون السيارة، أما فى الخلف مصابيح عريضة مع صدام خلفي متوسط الحجم ، و جناح خلفي صغير، ونظام عادم مزدوج.
في حين تتميز مقصورة تشالنجر موديل 2021 من الداخل بمقاعد مريحة للغاية مغطاة بجلود سوداء، بالإضافة لشاشة ملاحة باللمس، و لوحة عدادات متطورة.